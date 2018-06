Charge mentale : comment alléger son quotidien ?

publié le 21/03/2018 à 07:00

Les pères d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'hier, ils sont véritablement investis dans leur rôle et mettent davantage la main à la pâte en ce qui concerne les corvées ménagères. Cependant, 70 % des tâches domestiques et des soins aux enfants seraient encore gérés par les mères. Elle penseraient par ailleurs en permanence à la planification de la vie familiale (courses, rendez-vous chez le médecin, devoirs, repas, rangement, activités extra-scolaires...), même sur leur lieu de travail ou pendant leurs loisirs. Si l'épuisement est une conséquence inévitable de la charge mentale, les non-dits et le manque de communication y concourent grandement. Comment rééquilibrer le partage des tâches ?

Invités

- Aurélia Schneider, psychiatre et auteure de La charge mentale des femmes (Editions Larousse)

La charge mentale des femmes

- Hugo Gaspard, fondateur du magazine "Daron"

