publié le 07/08/2018 à 15:58

Son message a fait l'effet d'une bombe. Squeezie, le célèbre youtubeur aux 11 millions d'abonnés a dénoncé, lundi 6 août, sur Twitter, dans plusieurs messages les comportements que certains confrères adoptent avec leur communauté.



Le vidéaste de 22 ans accuse des confrères (pour l'instant anonymes) de profiter de leur notoriété, sur internet, pour obtenir des faveurs sexuelles de la part de jeunes fans.



Lucas Hauchard, de son vrai nom, a décidé de parler publiquement des ces pratiques de plus en plus répandues dans son milieu, selon lui. "Je ne vais pas porter d’accusations (...) mais je voulais mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter" a-t-il déclaré dans un tweet partagé avec ses 5,2 millions de followers.

Un message auquel de nombreux internautes ont immédiatement répondu, en créant le hashtag #BalanceTonYoutubeur en écho au mouvement #BalanceTonPorc lancé par des femmes dénonçant le harcèlement et les agressions sexuelles après l'éclatement de l'affaire Weinstein

Les YouTubers (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu’ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels on vous voit ¿

La vérité finit toujours par éclater ¿ — Squeezie (@xSqueeZie) 6 août 2018

Je ne vais pas porter d’accusations précipitées mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez.

Je voulais dans un 1er temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter.

Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps... — Squeezie (@xSqueeZie) 6 août 2018