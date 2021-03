Salon de l'Agriculture : comment la vache est-elle devenue l'emblème ?

et Jean-Sébastien Petitdemange

Le 27 février 2021 aurait dû débuter le 58e Salon International de l’Agriculture, porte de Versailles, à Paris. Mais pour la 1re fois depuis 1964, les organisateurs ont été contraints d’annuler le rendez-vous incontournable, en raison de la pandémie de Coronavirus. RTL vous régale vous plonge dans les grands souvenirs de ce salon, surnommé "La plus grande ferme de France".

L’agriculture est une affaire primordiale depuis toujours et occupe l’Etat depuis bien longtemps. Dès 1761, Louis XV crée l’Académie d’Agriculture de France, avec pour mission de contribuer dans les domaines scientifique, technique, économique, juridique, social et culturel à l'évolution de l'agriculture.

Au 19e, les affaires agricoles passèrent de l’Intérieur au ministère du Commerce. En 1881, le ministère de l'Agriculture est enfin créé. Mais c'est quelques années auparavant que vient l'idée d’un Concours Général Agricole, tenu au Palais de l’Industrie. En 1925, on construit les bâtiments de la Porte de Versailles pour accueillir ce Concours Général.

Et c'est là que se tient, en 1964, le 1er salon de l’Agriculture à l’initiative du ministre de l’Agriculture du Général de Gaulle. Ce dernier inaugure le salon et lance ainsi la coutume qui veut que le président de la République, chaque année, inaugure le Salon de l’Agriculture.

La vache a volé la vedette aux hommes politiques

Parmi les hommes politiques qui ont marqué ce Salon de l'Agriculture, il y en a un en particulier : Jacques Chirac. Son histoire d’amour avec le salon est née bien avant son élection à la tête de l'Etat. Depuis sa première visite officielle en 1972, il n'aura raté qu'une édition, celle de 1979, à la suite d'un accident de voiture.



Une fois président de la République, ses visites deviennent de véritables événements. Ses dégustations de produits du terroir étaient légendaires. Il passait en revue les animaux et avait à chaque fois un mot pour l’éleveur. Jacques Chirac arpentait les différents halls de la porte de Versailles pendant des heures avec un plaisir évident. Et c'est à partir de 2011 qu'une autre star va s'implanter au cœur du salon : la vache, devenue égérie du salon. Elle est sur les affiches et elle devient vraiment la star durant une semaine.



Chaque année, le comité d’organisation désigne une race à mettre à l’honneur. C’est ainsi que se sont succédées la Normande, la Vosgienne, la Prim’Holstein, la Tarentaise, la Rouge Flamande, la Salers et en 2020 la Charolaise, qui s’appelait "Idéal".

RTL vous régale vous emmène à la rencontre de ces agriculteurs, comme Yvon Bochet, agriculteur dans le Beaufortain. À 11 ans, il était dans les alpages avec son père. Et depuis 49 ans, il n’a jamais arrêté. Au menu également, une rencontre avec Pierre Oteiza, habitant du Pays Basque, toujours à Paris en cette période, mais, hélas, resté chez lui pour la première fois cette année.

