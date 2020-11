Les Nocturnes - émission spéciale élection américaine

publié le 04/11/2020 à 13:15

À l'occasion de l'élection américaine qui déterminera qui sera le 46e Président des États-Unis, celui qui anime les nuits de RTL, Georges Lang, nous propose une playlist musicale de circonstance avec le meilleur de la musique made in USA.

46 ans qu'il est aux commandes des "Nocturnes" et qu’il continue à vous envoûter la nuit avec une programmation transgénérationnelle, empreinte de ce qui se fait de mieux en musique depuis les années 60. Rendez-vous vendredi samedi et dimanche de minuit à 1h.