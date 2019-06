publié le 15/06/2019 à 14:47

3 brins, 3 destins, 3 chemins différents et une incroyable alchimie pour un formidable succès : La tresse. Le livre de Laetitia Colombani traduit en 35 langues a été vendu à près d'1 million d'exemplaire.



Laetitia Colombani est aussi en plein repérage et en plein casting pour une adaptation prochaine de son 1er livre. L'autrice est venue nous parler de son étonnant parcours avant de se lancer dans la littérature véritable révélation.

Son 2ème roman Les victorieuses vient de sortir. Tout aussi fort, tout aussi accrocheur, ce livre raconte l'histoire de 2 femmes à un siècle d'écart reliée à l'image de la tresse. Par un fil. Des histoires qui s'entrelacent, le vivre ensemble, l'exclusion, les choix d'une vie

une galerie de portraits tout aussi touchants les uns que les autres pour un véritable hymne à la tolérance et à l'entraide.

Laetitia Colombani va continuer à défendre ses victorieuses entre 2 prises de vue pour la tresse et commence l'écriture déjà d'un 3ème roman ses écouteurs branchés sur une nouvelle playlist, une pour chaque livre nous a t'elle confié.... Always ... Blowin' in the wind.