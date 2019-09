publié le 23/09/2019 à 20:02

Qui a dit que les jeux vidéo étaient néfastes ? En seulement 54 heures, 54 streamers venus de toute la France, ont réussi l'exploit de réunir la somme colossale de 3,5 millions d'euros, pour l'Institut Pasteur. Il s'agit du stream le plus caritatif de l'histoire.

Pour les plus néophytes, un streamer est une personne diffusant du contenu en direct. La plupart du temps, du jeu vidéo, mais pas seulement puisque l'on peut assister à de multiples émissions, comme des talk-shows, des émissions de cuisine ou du sport. L'entreprise numéro une dans le monde dans la diffusion de live est Twitch. C'est évidemment sur cette plateforme que s'est déroulé l'événement.

Le Z Event, c'est le nom de l'initiative engendrée par Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary, deux streamers et entrepreneurs importants de la scène. Il s'agissait cette année de la troisième édition de l'événement.

Le #ZEVENT2019 devient le stream caritatif ayant rapporté le plus d'argent de toute l'Histoire !!



Vous êtes tous et toutes détenteurs d'un record mondial ¿ pic.twitter.com/hLCJeRaahR — Z Event (@ZEventfr) 22 septembre 2019

54 des streamers les plus influents de France se sont donc rejoins à Montpellier, pour streamer tous ensemble depuis un hangar. L'installation est sans doute l'une des taches les plus pénibles de l’événement, avec par exemple le plan de table, le branchement de tous les ordinateurs, des caméras etc.

Des dons de la communauté

Ils ont donc diffusé du contenu des heures durant pour obtenir un maximum de dons de la part de leurs communautés. Et cela a fonctionné : en 20 heures seulement, le Z Event avait déjà récolté plus de 500.000 euros.

Pour inciter les gens à encore plus donner pour l'Institut Pasteur, les différents streamers organisent des "donation goal". Lorsqu'une certaine somme est atteinte, le streamer en question s'engage à réaliser une action, pouvant être plus ou moins spectaculaire.

Dans la liste des "donation goal" insolites, on peut citer le streamer "Narkuss", qui va devoir s'inscrire à The Voice, ou encore "Kameto" qui lui, va devoir rentrer chez lui (Marseille), depuis le ZEvent (Montpellier) à vélo. En plus de cela, la quasi-totalité des streamers sur place se sont engagés à participer au marathon de Paris en avril.

Trop heureux de rentrer à vélo ¿ pic.twitter.com/vunU1rTgJB — Kameto ¿¿ (@Kammeto) 23 septembre 2019

Il y avait aussi une boutique en ligne disponible, pour acheter des T-shirts à l'effigie de l'événement. Cette dernière a permis de récolter plusieurs centaines de milliers d'euros.



De grandes entreprises ont aussi participé à la cagnotte, comme "Riot games" (jeu vidéo) qui a donné 20.000 euros, ou Webedia qui a donné 25.000 euros. Le streamer Américain "Ninja", l'un des plus gros streamer au monde, a quant à lui donner 26.000 euros.

Des revenus de plus en plus grands

Au total, c'est plus de 3,5 millions d'euros qui ont été récoltés, ce qui est plus de trois fois supérieur à la précédente édition.



En 2017, le Z Event avait récupéré plus de 450.000 pour la "Croix Rouge", puis plus d'un million d'euros l'année dernière pour "Médecins sans frontières".



Le Président de la République, Emmanuel Macron a félicité sur Twitter cette belle aventure.

55 gameurs français viennent de lever le temps d’un week-end plus de 3 millions d’euros au profit de l’institut Pasteur.

Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Bravo #ZEvent2019 !https://t.co/MlbC69uOs8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 22 septembre 2019