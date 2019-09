La première édition de la Z Event, qui a récolté plus de 500.000 euros pour la Croix Rouge

publié le 20/09/2019 à 14:16

Annoncée le 20 août dernier, la troisième édition du Z Event a lieu ce vendredi 20 septembre à partir de 18h sur la plateforme Twitch. Il réunira de nombreux vidéastes stars du jeu vidéo sur Internet, dans un but caritatif : récolter le plus d'argent possible au profit de l'Institut Pasteur.

Le principe est simple, plusieurs célébrités se donnent rendez-vous à Montpellier, où ils participent à un stream, c'est-à-dire une vidéo rediffusée en direct. Derrière leur écran, les spectateurs réalisent des dons, qui peuvent très rapidement atteindre une somme conséquente.

Cette événement annuel caritatif a été lancé en 2017 par le streamer ZeratoR, de son vrai nom Adrien Nougaret. La première édition avait permis de récolter plus de 500.000 euros en faveur de la Croix Rouge. La deuxième avait établi un record, la somme totale des dons au profit de Médecins Sans Frontières, dépassait le million d'euros.

Le casting a tout pour plaire au public, des figures très connues de YouTube sont au rendez-vous telles que Squeezie, Antoine Daniel, le Joueur du Grenier ou encore Manuel Ferrara. Ils sont au total 56 à participer à ce live de 54 heures, où ils joueront à des jeux vidéos et relèveront des défis pour pousser les spectateurs à faire des dons. Pour y assister il suffit de se rendre sur la page Twitch de l'organisateur, ZeratoR.