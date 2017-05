publié le 22/05/2017 à 14:54

Les fans trépignent, mais Warner Bros a de quoi les faire encore un peu patienter. Alors que le très attendu "Wonder Woman" sort en France au cinéma le 7 juin prochain, la société de production vient de dévoiler sept courts nouveaux extraits du film.



Certains, comme la séance d’entrainement de Diana où elle découvre ses pouvoirs et une attaque contre un groupe de méchants dans une rue londonienne, sont des versions longues d’extraits déjà dévoilés dans des bandes-annonces précédentes. D’autres en revanche, sont totalement inédits.

On découvre ainsi un passage d’un duel intense et violent entre Wonder Woman et le principal méchant de la super production. Celui-ci ne dure qu’une minute, mais assure aux spectateurs que le film ne manquera pas d’actions, ni de rebondissements.

Les dessous du tournage

Deux autres extraits donnent un aperçu de la relation complice et décalée qu’entretient Diana avec son acolyte Steve Trevor, le pilote américain qu’elle sauve de la noyade au début du film. Une dernière vidéo montre l’interrogatoire de Steve Trevor lors de son arrivée sur l’île paradisiaque des amazones, avec un lasso magique l’obligeant à dire la vérité.



En plus des extraits du film, les dessous du tournage ont également été rassemblés dans une vidéo de presque neuf minutes.