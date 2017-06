publié le 06/06/2017 à 16:00

Wonder Woman fait parler d'elle et ça ne risque pas de s'arrêter. En un seul week-end, le film qui revient sur les origines de la super-héroïne de DC Comics a enregistré un record au box-office américain : le blockbuster a dépassé les 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Forte de ce succès, la suite des aventures de l'Amazone sur grand écran est d'ores et déjà assurée. Un nouveau long-métrage centré sur la super-héroïne au lasso devrait voir le jour.



Pour ce prochain épisode, les producteurs ne changeront pas la recette du premier volet. Selon Allociné, la réalisatrice Patty Jenkins reviendra officiellement derrière la caméra après avoir œuvré sur ce premier film. La cinéaste a d'ailleurs lâché à Entertainment Weekly que cette suite devrait se dérouler aux États-Unis et se concentrer davantage sur la personnalité de Wonder Woman. On retrouvera également l'actrice Gal Gadot, qui interprète Diana Prince depuis Batman v Superman.

Pour le moment, ce second long-métrage n'a pas de date de sortie. Patty Jenkins travaillera sur deux autres projets avant de se consacrer à cette suite. Mais pour patienter un peu, les Français pourront découvrir Diana sur grand écran le 7 juin, avant de la retrouver aux côtés de Batman, Flash et Aquaman dans Justice League le 15 novembre 2017.