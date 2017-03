publié le 05/03/2017 à 14:00

29% des 100 films les plus rentables de l'année 2016 mettaient en scène des femmes. Cela vous paraît peu ? Pourtant, il s'agit d'un nombre record. L'année précédente, en 2016, les personnages féminins n'apparaissaient à l'écran que dans 22% des productions sur grand écran, comme le révèle un rapport américain publié par le Centre des études sur les femmes dans la télévision et les films.



Ce dernier met en avant un autre record de l'année 2016, comme le relève un article de Variety : 37% des longs-métrages comportaient, dans les personnages principaux, une femme. L'année précédente, elles étaient 34%. Enfin, dans ces films, 32% des femmes ont un rôle où on les entend parler à l'écran (moins 1% par rapport à 2015).

Côté diversité, là aussi le centre note des progressions (mais qui restent insuffisantes) : 6% des personnages féminins sont catégorisées comme "asiatiques" dans le rapport (3% en 2015), 14% sont noirs (13% en 2015). Mauvais point pour les représentations des femmes d'origine d'Amérique latine : elles étaient 3% sur grands écrans en 2016 (contre 4% en 2015).

Des héroïnes combattives

Si les actrices apparaissent dans la plupart du temps dans des comédies et sont montrées comme des personnages passifs (elles ne travaillent pas, ne sont pas non plus des leaders, par exemple), d'autres genres de films se sont distingués l'année dernière : la science-fiction avec Star Wars : Rogue One ou le dernier film d'animation signé Disney : Vaiana, la légende du bout du monde.



Des productions à gros budget dans lesquelles il n'est pas question de princesses mais de véritables héroïnes combatives ou courageuses et à qui on a envie de ressembler. La preuve en bandes-annonces avec cette sélection non-exhaustive de longs-métrages sortis dans les salles françaises en 2016.