WONDER WOMAN - Official Trailer #4 (2017) Gal Gadot DC Superhero Movie HD

publié le 02/05/2017 à 13:41

La super-héroïne de l'été 2017 n'en finit pas de nous en mettre plein la vue. À un mois de sa sortie en salles, Wonder Woman continue de dévoiler quelque-uns de ses secrets d'intrigues, mais surtout des passages frénétiques sur l’histoire de la jeune femme, née sur l'île de Themyscira au sein des Amazones. C'est l'histoire qu'elle raconte au capitaine Steve Trevor dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, comme le montre le nouveau spot TV diffusé pendant un épisode de la série Gotham.



Entre deux scènes de combats, Wonder Woman explique donc au capitaine son enfance et sa relation inexistante avec son père, Zeus. De quoi décontenancer le soldat, qui est donc le premier homme que l'héroïne côtoie. Plus encore, ce spot montre qu'elle incarne une nouvelle forme de Justice. Elle se retrouve d'ailleurs en plein cœur de la Première Guerre mondiale, dont Arès, le dieu de la Guerre, tire sans doutes quelques ficelles.

Il faudra patienter jusqu'au 7 juin prochain pour découvrir le film, dédié entièrement à la super-girl, après sa première apparition en 2014 dans Batman V Superman. On la retrouvera ensuite dans Justice League, la suite de ce dernier, avec les deux héros, mais aussi The Flash, Aquaman et Cyborg.