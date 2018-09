publié le 05/09/2018 à 13:47

La série la plus populaire de ces dix dernières années est sans conteste Game of Thrones. Un univers fantastique et médiéval avec des luttes politiques, des dragons, du sexe et de la violence. Un cocktail idéal. Maintenant que HBO s'apprête à terminer l'adaptation télévisuelle de cette saga imaginée par l'écrivain G. R. R. Martin, Hollywood cherche à reproduire la recette.





L'une des sagas de fantasy les plus populaires en ce moment est une saga polonaise pensée par Andrzej Sapkowski : The Witcher. Cette série romanesque a connu une gloire mondiale grâce à l’adaptation de cet univers complexe en jeux vidéo. On y trouve des sorcières politiciennes, un guerrier mutant, des créatures monstrueuses et des rois trahis. Idéal pour une production télévisée qui souhaiterait prendre la relève de Game of Thrones. Mais aussi un danger car une horde de fans est prête à détruire la réputation de la série si la qualité n'est pas au rendez-vous.

Le magazine Variety a révélé le 4 septembre 2018 le nom de celui qui tiendra le rôle principal du sorceleur, le fameux guerrier mutant qui aime occire des monstres pour gagner son pain. C'est le Britannique Henry Cavill (Mission Impossible: Fallout, The Tudors et Superman dans les derniers films DC Comics). Un acteur très bankable mais dont le physique sème déjà la discorde : trop beau, trop massif, trop jeune. Il faut dire que Geralt de Riv est sensé être très repoussant dans les livres et il est quelque peu cabossé dans les jeux vidéo. Rien que du maquillage ou une coloration ne puisse altérer.

La série sera menée par une femme. Lauren Schmidt Hissrich, scénariste pour À la Maison blanche et productrice de Parenthood, Private Practice, le spin-off de Grey's Anatomy, Daredevil ou The Defenders, prendra la place de "showrunner". Les réalisateurs Alik Sakharov (Soprano's, Game of Thrones, Rome), Alex Garcia Lopez (Luke Cage, Cloak & Dagger) et Charlotte Brändström (Grey's Anatomy, Outlander) se chargeront aussi de réaliser certains épisodes de cette première saison qui en comptera 8.



Reste à savoir le budget alloué pour ce projet qui pourrait rapporter gros, les arcs narratifs choisis, la date de diffusion et les noms des autres membres de l'équipe qui interpréteront les sorcières Triss, Philippa, Yennefer, l'elfe Iorweth ou le roi Foltest...