"The Legend of Zelda : Breath of the Wild"

publié le 31/10/2018 à 15:24

Les fidèles de Zelda croisent les doigts. L'une des plus célèbres sagas vidéoludiques serait sur le point d'arriver sur le petit écran. Selon, le média américain The Wrap, le producteur de la série animée Castlevania - diffusée depuis 2017 sur Netflix - aurait distillé quelques informations sur une éventuelle adaptation de The Legend of Zelda.



Apparu en 1986, le premier épisode du jeu culte de Nintendo a révolutionné le genre et ses suites ont été couronnées de succès. Breath of the Wild, sorti en 2017, a été salué par la critique et écoulé à plus de 9 millions d'exemplaires.

Adi Shankar a posté sur son compte Instagram un petit message pour annoncer qu'il travaillait bien sur une nouvelle série qui a un lien avec "une grande firme japonaise". "Je peux vous confirmer être en discussion avec une société japonaise et iconique de jeux vidéo pour adapter une de leurs licences vidéoludiques iconiques en série(...) Le 16 novembre 2018, à 21 heures, je ferai une annonce officielle", a-t-il écrit.

Tout porte à croire qu'il s'agit de la saga narrant les aventures de Link. Mais fidèle à sa discrétion, Nintendo n'a pas souhaité communiquer sur le sujet. En 2015 déjà, une première rumeur avait été lancée au sujet d'une éventuelle série sur l'univers de Zelda. Nintendo et Netflix avaient balayé l'idée qu'un tel projet puisse voir le jour.