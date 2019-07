publié le 30/07/2019 à 12:09

Le monde de The Walking Dead n'a pas fini de s'étendre sur le petit écran. Après la série, le spin-off Fear The Walking Dead, la chaîne américaine AMC prépare une troisième série sur les zombies.

Pour le moment nommée Monument, cette série où deux héroïnes auront les rôles principaux, s'offre un premier teaser présentant ses personnages. Alexa Mansour (Unfriended : Dark Web), Nicolas Cantu (Le Monde incroyable de Gumball), Hal Cumpston (Bilched), Aliyah Royale (The Red Line) et Annet Mahendru (The Americans) s'expriment chacun à leur tour devant la caméra.

En quelques mots, ils et elles "pitchent" l'intrigue de cette troisième série de The Walking Dead. "Il s'est passé beaucoup de choses dans l'univers de The Walking Dead depuis ses débuts, depuis des années, dans des endroits que nous n'avons pas encore vus, avec des gens et des zombies que nous n'avons pas encore rencontrés", décrivent les acteurs et les actrices. Des concepts arts angoissants (zombies déchiquetés et pendus dans les airs) succèdent ensuite à des paysages floraux encore jamais vus dans les séries. C'est un tout nouvel univers qui se prépare pour le printemps 2020.

A new world of #TheWalkingDead is coming this Spring... pic.twitter.com/CQsY6fyCaf — The Walking Dead (@TheWalkingDead) July 30, 2019

Qui sont ces nouveaux héros de "The Walking Dead" ?

Comme l'a précisé le média américain Variety, Hope (Alexa Mansour) est une adolescente qui "n'a pas peur de briser les règles et qui vit au jour le jour. Elle est sympathique et amusante, mais elle cache une profonde détresse". Elton (Nicolas Cantu) est "ceinture noire de karaté" et Silas (Hal Cumpston) est "un solitaire, timide, qui effraie certains enfants contre son gré". Il faudra encore patienter avant d'en savoir sur plus sur Iris (Aliyah Royale) et Huck (Annet Mahendru).