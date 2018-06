publié le 11/06/2018 à 18:46

Les fans le savent l'univers Star Wars est immense. Films, séries, livres, jeux vidéo... La galaxie très très lointaine s'étend sur différents supports. Et pour Star Wars 9, il semblerait qu'un des personnages du film d'animation Star Wars : The Clone Wars, sorti en 2008 et pilote de la série éponyme, rejoigne les héros de l'épisode 9. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.





Star Wars 9 aurait-il dévoilé l'un de ses secrets ? À quelques mois du début du tournage du film, un internaute de Reddit affirme que Finn, Poe Dameron et Rose vont rencontrer Rotta Hutt, le fils de Jabba le Hutt, ancien chef de l'une des plus grandes organisations criminelles de la galaxie. Cette information est prendre à prendre avec de grosses pincettes.

Certain(e)s fans ont découvert Rotta, alors enfant, dans le film d'animation Star Wars : The Clone Wars. Anakin Skywalker a d'ailleurs eu pour mission de le sauver quand il a été kidnappé par le Comte Dooku (dans les épisodes 2 et 3).

Le fils de Jabba le Hutt dans la série "Star Wars : The Clone Wars" Crédit : capture d'écran YouTube

Le retour des Hutt dans "Star Wars 9" ?

Dans Star Wars 9 [qui se déroule des décennies après La Guerre des Clones], Rotta serait donc adulte et à la tête du clan, autrefois dirigé par son père. Mais, depuis la chute de l'Empire (Le Retour du Jedi, épisode 6), les Hutts ne sont plus aussi puissants qu'avant. Et l'arrivée au pouvoir de Kylo Ren avec le Premier Ordre doit encore plus les affaiblir.



C'est pour cela que Rotta accepterait une alliance avec les Rebelles dans Star Wars 9. Mais, selon le post Reddit, son apparition serait de courte durée puisque les forces du Premier Ordre arriveraient au QG des Hutt pour traquer Rose, Finn et Poe Dameron...