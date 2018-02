"Star Wars", "Avengers"... À quoi pourrait ressembler "le Netflix" de Disney ?

publié le 16/02/2018 à 18:35

Disney lancera sa plate-forme de streaming à partir de 2019. La firme aux grandes oreilles se prépare à concurrencer Netflix, le géant américain du streaming. En effet, Disney n'a pas renouvelé son contrat avec Netflix et a acheté les principaux actifs de la 21st Century Fox, son concurrent historique, pour 52,4 milliards de dollars (soit 44,3 milliards d'euros). Par la même occasion, Disney s'assure de bien garnir le catalogue de sa prochaine plate-forme de streaming.



Outre-Atlantique, ce rachat a fait grand bruit. Le Financial Times explique que cela va bouleverser le futur des services de streaming et déstabiliser Netflix car "à elles deux, Disney et la Fox posséderont 19 % des programmes télé les plus populaires sur Netflix aux États-Unis, s’imposant comme le deuxième plus gros fournisseur en contenus de la plateforme, derrière la chaîne CBS".

Selon les termes de l'accord définitif, Disney récupère aussi les studios télé et cinéma de la Fox, les chaînes FX et National Geographic, ainsi que ses actifs internationaux, notamment la chaîne indienne Star, les 39% détenus par la Fox dans le groupe européen de télévision Sky, ainsi que sa part dans la plateforme de streaming vidéo Hulu. Mais concrètement, que trouverons-nous sur l'équivalent Netflix de Disney ?

"Star Wars", "The Simpsons" et "Avatar" au programme

En 2019, les abonnés de la future plateforme de Disney pourront bien évidemment visionner la saga Star Wars. Car Disney a racheté LucasFilm en 2012. Début février, le géant américain a également annoncé une grande nouvelle pour les fans de Star Wars. David Benioff and D.B. Weiss, les créateurs de la série Game of Thrones vont plancher sur "une nouvelle série de films Star Wars", qui seront indépendants de l'histoire des Skywalker et de la récente trilogie (épisodes 7,8 et 9).



Et si vous êtes fans des Avengers et autres super-héros et héroïnes Marvel sachez que leurs aventures seront aussi disponibles sur la nouvelle plate-forme de Disney.



En acquérant la plateforme de streaming Hulu, le géant du divertissement pourra également diffuser la série The Handmaid's Tale : La Servante écarlate, qui a triomphé aux Emmy Awards, Marvel's Runaway, et The Mindy Project. Néanmoins, pas sûr de trouver les fictions Marvel-Netflix comme Jessica Jones, Luke Cage ou encore Iron Fist. Elles devraient rester sur la plate-forme Hulu, car Disney veut éviter d'avoir des contenus trop violents pour son jeune public.

Disney ne veut pas "tuer" Netflix

Du côté de chez Disney, on explique que la future plate-forme n'a pas pour vocation de couler Netflix."Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour blesser ou tuer Netflix", a ainsi confié Kevin Mayer, chef de stratégie Disney au média américain Deadline.



Il n’empêche que Netflix s'est offert les services exclusifs du réalisateur et producteur Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, Nip/Tuck) pour un contrat de 300 millions de dollars en prévision de la sortie de la plate-forme Disney.