publié le 22/06/2018 à 13:18

Dire que Star Wars 8 a divisé les fans est un euphémisme. Alors que certains ont demandé à Disney de retirer le film de Rian Johnson de la chronologie officielle Star Wars, d'autres sont allé(e)s encore plus loin.



Un groupe d'adeptes Star Wars a en effet monté une équipe de "producteurs" mercredi dernier, pour réaliser un remake des Derniers Jedi. Nommé Remake The Last Jedi, le groupe explique dans un long message sur Twitter qu'il appelle les internautes à financer leur projet. Remake The Last Jedi va encore en plus loin en interpellant Disney et Robert Iger, le président-directeur général de la Walt Disney Company, pour discuter du projet.

Remake The Last Jedi souhaite récolter 60 millions de dollars pour tourner de nouveau Les Derniers Jedi afin qu'il soit, selon eux, plus en cohérence avec l'esprit Star Wars. "Nous sommes prêts à couvrir le budget pour le remake (...) Ce n'est pas une blague (...) Nous voulons une équipe de scénaristes diverses : qui a aimé et détesté Les Derniers Jedi, nous aurons une adresse mail spéciale pour recevoir les idées de scénario et embaucherons réellement une équipe d'écriture", peut-on lire dans l'un des messages du groupe.

Our team of producers is offering to cover the budget for a remake of The Last Jedi in order to save Star Wars. Share this and spread the word to let @RobertIger & @Disney know you want this! This isn't a joke, we're ready to have the convo now! #RemakeTheLastJedi #StarWars — Remake The Last Jedi (@RMTheLastJedi) 20 juin 2018

Rian Johnson répond avec humour

Bien évidemment, on se doute que Disney refusera de vendre les droits d'exploitations des Derniers Jedi et que le groupe n'est qu'une mascarade... Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8 a d'ailleurs répondu avec humour sur Twitter à la demande de Remake The Last Jedi. Il supplie Disney et Robert Iger d'accéder à leur demande.

please please please please pleeeeeeeaaaase please actually happen please please please please please ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ https://t.co/mNpSjgovax — Rian Johnson (@rianjohnson) 21 juin 2018

L'acteur et réalisateur Seth Rogen (Nos pires voisins, C'est la fin) n'est pas en reste en montrant à quel point leur demande est ridicule et bancale : "Avez-vous réellement trouvé des investisseurs ? Les avez-vous convaincu d'investir de l'argent avec seulement l'espoir que Disney vous laisser faire le remake ?", leur demande-t-il. Enfin, James Gunn, le réalisateur de la saga des Gardiens de la Galaxie, les aussi ridiculisé en tweetant : "J'accepterai volontiers ces 300 millions pour faire un film qui ne soit pas le remake d'un film sorti l'an dernier. Appelez-moi !"



Ok. Is someone actually investing money in this? — Seth Rogen (@Sethrogen) 21 juin 2018