Où se situe "Solo : A Star Wars Story" dans la chronologie "Star Wars" ?

Crédit : Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

publié le 23/05/2018 à 08:10

La galaxie Star Wars s'agrandit. Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, la franchise qui fascine des générations de fans a fait son grand retour dans les salles.



Tout a commencé en 2015 avec Le Réveil de la Force (épisode 7), qui introduit de nouveaux personnages liés aux emblématiques Luke Skywalker, Leia et Han Solo. En plus de cet épisode de sa suite Les Derniers Jedi (épisode 8), Disney a développé des spin-off (histoires dérivées). Le premier Rogue One : A Star Wars Story (2016), consacré aux rebelles qui ont volé les plans de l'Étoile Noire juste avant l'épisode 4 (La Guerre des Étoiles).



Le second est Solo : A Star Wars Story, dédié à Han Solo, en salles le 23 mai. Il est ici incarné par Alden Ehrenreich (Ave, Cesar !). Le film, comme les épisode 7-8 sans oublier Rogue One, a un double objectif : satisfaire les fans des deux autres trilogies et séduire un nouveau public. Mais, avec tout cet univers, pas facile de situer l'intrigue de Solo. On vous en dit plus, sans spoilers.

> Solo : A Star Wars Story - Bande-annonce officielle (VOST)

10 ans avant "La Guerre des Étoiles"

Solo : A Star Wars Story se situe dix ans avant la rencontre de Han avec Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi et la princesse Leia dans La Guerre des Etoiles (épisode 4). Le média américain Collider va même plus loin en précisant que l'intrigue se déroule sur sept ans entre La Revanche des Siths (épisode 3) où Anakin Skywalker devient Dark Vador et La Guerre des Etoiles.



Dans ce spin-off, vous ne verrez pas l'enfance de Han, mais plutôt sa vie de jeune adulte (de 18 à 25 ans) sur la planète Correlia avant de découvrir d'autres planètes et des nouveaux personnages tels que Tobias Beckett (Woody Harrelson) et Q'ira (Emilia Clarke). Ce sera aussi l'occasion de découvrir comment le contrebandier a rencontré Chewbacca, son fidèle ami et compagnon dans les précédents épisodes.