publié le 26/10/2018 à 12:59

La Paris Games Week est de retour. Du 26 au 30 octobre 2018, Paris Expo Porte de Versailles se transforme en temple du jeu vidéo pour le plaisir des joueurs et des joueuses de toutes les générations.



Au total, 205 jeux seront présentés à la PGW 2018, dont 16 en avant-première, comme le très attendu Kingdom Hearts III (janvier 2019), qui réunit les personnages de Disney et de Square Enix, ou encore Devil May Cry 5 (8 mars 2019), le jeu d'action-combats centré sur le héros Néro. Parmi les succès de 2018, les joueurs et les joueuses pourront aussi (re)découvrir Marvel's Spider-Man et Shadow of The Tomb Raider. Autant de jeux que vous pourrez tester, avant de peut-être les commander pour Noël.

Pour optimiser votre temps à la PGW, préparer soigneusement votre week-end "gaming" et vos pouces pour les manettes, RTL Super vous a sélectionné les 4 jeux (et un bonus) à ne pas rater pour cette nouvelle édition.