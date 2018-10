publié le 05/10/2018 à 21:30

Après l’Egypte ancienne, la Renaissance Florentine ou encore la révolution américaine, “Assassin's Creed Odyssey” redonne aujourd’hui vie à l'âge d'or de la Grèce antique.

Héros mythiques, combats légendaires et batailles navales sur la mer Égée figurent au programme du nouvel opus de la saga culte qui sort ce vendredi.



Une aventure vidéo-ludique qui propose aux joueurs de se promener dans l’Histoire grâce à un motif récurrent. “On a un thème conflictuel à travers les âges entre la liberté et l'ordre qui est symbolisé par les assassins et les Templiers. Mais derrière ça pour nous, c'est une machine à voyager dans le temps”, explique Jean-Philippe Durand, directeur du contenu sur ce jeu.

Divertissement oblige, “Assassin's Creed Odyssey”, prend néanmoins quelques libertés avec la réalité. Les statues grecques qui étaient peintes à l’époques sont, par exemple, blanches dans le jeu. Mais Ubisoft, son éditeur français, entend bien faire le distinguo entre le réel et la fiction, en lançant une version pédagogique, plus proche de la réalité historique.



"Assassin's Creed" bientôt à l'école ?

Un mode à télécharger gratuitement, déjà mis en place sur l’épisode précédent qui se déroulait en Egypte antique, sera disponible pour la Grèce d'ici quelques semaines. “Ils ont reconstruit un monde qui n'existe plus. Quand on enseigne, on essaye d'immerger les élèves dans l'histoire. Mais là, la voir sous les yeux, c'est quelque chose de nouveau pour les professeurs, et c'est très utile”, assure Evelyne Ferron, professeure d'histoire et consultante pour Ubisoft.



En matière éducative, “Assassin's Creed” pourrait aller encore plus loin, un partenariat entre Ubisoft et l'éducation nationale est en discussion.