publié le 25/10/2018 à 10:06

La Paris Games Week (PGW) ouvre bientôt ses portes. Du vendredi 26 au mardi 30 octobre 2018, la grand-messe du jeu vidéo en France s'installe au Paris Expo Porte de Versailles, où se bousculent amateurs de manettes de toutes les générations et plus d'une quinzaine de concepteurs de jeux.



Pour cette nouvelle édition, le public pourra découvrir 205 jeux, dont 16 en avant-première comme Kingdom Hearts III (janvier 2019) qui réunit les personnages de Disney et de Square Enix, mais aussi Ace Combat 7 : Skies Unknown (janvier 2019) qui permet des combats aériens épiques grâce à la réalité virtuelle.



Mise en place par le SELL (le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), la Paris Games Week est devenue un événement incontournable. Le Salon est fait de telle sorte qu'il permet à tous les publics de s'y retrouver.

Infos pratiques

Vous avez rendez-vous du 26 au 30 octobre 2018 de 8h30 à 18h30 (sauf le dernier jour, fermeture à 18h) aux pavillons 1-2 et 2-3 de Paris Expo Porte de Versailles.



Les places sont à 19 euros (plein tarif) et 15 euros (pour les étudiants et les moins de 18 ans). Elles sont disponibles sur la billetterie officielle.



Pour les transports en communs, vous pouvez vous rendre sur le lieu grâce à la ligne 12 du métro à l'arrêt Porte de Versailles et à la station Balard sur la ligne 8. Pour le tramway, empruntez les lignes 2 et 3 et arrêtez-vous à Porte de Versailles. En bus, les lignes 39 et 80 vous arrêteront à Porte de Versailles.