publié le 06/02/2018 à 16:32

Attention, si vous n'avez pas envie de savoir ce qui vous attend dans l'épisode 9 de la saison 8 de The Walking Dead, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



À quelques jours de la reprise de The Walking Dead, les fans préparent leurs mouchoirs. L'épisode 9, diffusé le 26 février sur France, sera effectivement marqué par la dernière apparition de Carl Grimes. Le jeune homme a dévoilé dans l'épisode 8 qu'il avait été mordu par un zombie et que sa mort est proche. On le sait, elle surviendra dans le prochain épisode.



Pour rassurer les fans qui ont lancé une pétition pour renvoyer le showrunner de la série, Chandler Riggs (Carl) et Andrew Lincoln (Rick) ont expliqué que cet épisode serait un hommage au jeune homme, qui sera d'ailleurs le seul personnage à avoir une vraie scène d'adieux. C'est maintenant au tour de Greg Nicotero, le réalisateur de s'exprimer dans les colonnes du média américain Entertainment Weekly.

Un épisode qui devrait calmer la colère des fans

"C'est un magnifique épisode. Et je pense que les fans qui sont bouleversés à l'idée de perdre Carl et qui se demandent comment la série sera sans lui, vont réussir à mettre de côté ces sentiments parce qu'ils ont une véritable opportunité de se réconcilier avec lui", explique-t-il. Rien de très nouveau donc, par rapport aux interviews de Chandler Riggs et Andrew Lincoln qui ont mis en avant la beauté de l'épisode. Reste à savoir si c'est le cas ou une campagne de communication pour apaiser les fans, qui sont de moins en moins au rendez-vous pour cette saison 8.