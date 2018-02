publié le 15/02/2018 à 08:02

La mort n'est pas prête de s'arrêter dans The Walking Dead. Après un épisode 8 marqué par le destin funeste de Carl Grimes, mordu par un zombie, il se pourrait bien qu'un autre personnage de la série disparaisse.



Le dernier teaser de l'épisode 9, attendu le 26 février en France, possède en effet une scène où Negan s'en prend violemment à un homme. Le chef des Sauveurs est connu pour sa cruauté par les fans de la série et des comics. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.

Alors que Rick tente de sauver son fils Carl d'une Alexandria en flammes, Negan de son côté prépare sa nouvelle vengeance. Nul doute qu'il commence à se douter qu'un traître se cache parmi les siens et qu'il compte le punir. Dans le teaser dévoilé la semaine dernière par AMC, qui diffuse The Walking Dead aux États-Unis, on voit effectivement Negan prêt à frapper un homme de dos avec sa batte Lucile. De qui pourrait-il s'agir ?

> THE WALKING DEAD Season 8 "Nightmare" Promo [HD] Andrew Lincoln, Norman Reedus, Lauren Cohan

Dwight, le traître démasqué ?

C'est la théorie la plus probable, puisque Dwight est un traître. Rappelez-vous : depuis la fin de la saison 7, Diwght travaille en tant qu'agent double pour Rick. Il a été découvert par Eugene (autrefois membre du groupe de Rick) qui a réussi à tenir sa langue. Mais dans l'épisode 8, Laura voit Dwight tuer des hommes de Negan pendant le siège d'Alexandria.



Elle se rend ensuite au QG des Sauveurs, probablement pour tout avouer. Reste maintenant à savoir si Negan va fracasser le crâne de Dwight, comme il l'a fait pour Glenn et Abraham au début de la saison 7... Dans tous les cas, Negan va prendre un malin plaisir d'humilier son ancien coéquipier devant le reste des Sauveurs qui observent la scène.

Un zombie ?

C'est une idée avancée par le média Comic Book en citant le comics #122 de The Walking Dead. Dans ce passage, Negan frappe un zombie avec sa batte pour récupérer ensuite les boyaux séchés du mort-vivant. Organes qui se retrouveront sur sa batte Lucille pour contaminer ses adversaires, puisqu'on a appris que les organes d'un zombie vous infectent autant qu'une morsure. C'est le cas pour le père Gabriel qui tombe gravement malade au début de la saison 8, après avoir enduit son blouson du corps du zombie pour s'extirper du pétrin.



Dans les comics, Negan ordonne à ses hommes d'enduire leurs armes de la substance mortelle avant de retourner affronter Rick et les Communautés. Il faudra patienter jusqu'au 26 février pour découvrir l'identité de ce mystérieux personnage, qui va passer un sale quart d'heure.