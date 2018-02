publié le 08/02/2018 à 08:00

Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur le retour de la saison 8 de The Walking Dead, ne regardez pas la vidéo et passez votre chemin, car la suite du papier contient de nombreux spoilers.



Plus rien ne sera comme avant dans The Walking Dead. En novembre, les fans assistaient impuissant(e)s à la mort prochaine de Carl, mordu par un zombie. Le tout dans un paysage apocalyptique après l'attaque d'Alexandria par les Sauveurs de Negan. Maggie de son côté est de retour à la Colline et tue de sang-froid un de ses prisonniers, après être tombé dans un piège du groupe de Negan.



La tension est donc à son comble pour l'épisode 9, diffusé le 26 février sur OCS. Et pour augmenter l'impatience du public, la chaîne américaine AMC, qui diffuse la série outre-Atlantique a publié un long teaser.

Carl sauvé par son père et Michonne

On y retrouve Carl en très mauvais point, face à un Rick aux yeux rougis. Aidé de Michonne, Rick essaye d'extraire son fils des égouts pour probablement dans un endroit plus calme pour faire ses adieux. Au loin, on voit qu'Alexandria brûle. Le temps presse pour le jeune homme, qui aura droit à une vraie scène d'adieux. Dans un entretien pour The Hollywood Reporter, Chandler Riggs (Carl) a expliqué que son personnage ferait tout pour calmer la colère de son père.

Daryl et les survivant(e)s d'Alexandria arrivent à la Coline

Daryl, avec Judith, Tara et les autres survivants d'Alexandria Crédit : capture d'écran YouTube

La suite du trailer nous entraîne chez les Sauveurs, où Negan est prêt à tout pour retrouver Rick et ses compagnons. Maggie et Carole vont donc apprendre ce qui s'est réellement passé pendant l'attaque. Reste à savoir si elles auront l'occasion de dire au revoir à Carl, qui ne devrait pas réussir à faire le trajet qui relie les deux communautés, tant son état se dégrade. La vengeance de Daryl n'en sera que plus grande comme il le déclare à Rick : "Tous ensemble, nous seront leur pire cauchemar". C'est pour cela que Rick va se rendre ensuite au Royaume pour essayer de convaincre Ezekiel de revenir dans la bataille. Depuis l'épisode 4 et la mort de sa tigresse Shiva, l'ex-monarque a perdu la foi...



Le père Gabriel est en vie

Le père Gabriel a réussi à guérir, en partie, de son infection Crédit : capture d'écran YouTube

Il a beau avoir les yeux injectés de sang, le père Gabriel est bien en vie. La dernière fois qu'on l'a vu, il était entre la vie et la mort chez les Sauveurs. Il a sûrement été infecté pendant son trajet parmi les morts-vivants en compagnie de Negan au début de la saison 8. Le père Gabriel avait alors demandé à Eugene, ancien membre d'Alexandira de l'aider et surtout de libérer le médecin de Maggie (enceinte de Glenn). Eugene étant le traître par excellence de la série, on a hâte de savoir s'il a vraiment aidé l'homme d'Église ou si ce dernier a réussi à amadouer un autre Sauver.