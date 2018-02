publié le 15/02/2018 à 16:19

Personne n'est à l'abri dans The Walking Dead. La preuve avec la déclaration de Robert Kirkman, créateur des comics et producteur de la série zombiesque, la semaine dernière. Interrogé par des fans à la Convention Walker Stalker Cruise qui se demandaient si Rick Grimes (Andrew Lincoln), héros principal, allait mourir, Robert Kirkman a répondu : "Oui, bien sûr". Ces trois mots ont de quoi donner des sueurs froides à la communauté de The Walking Dead, qui se prépare déjà à la disparition de Carl Grimes, prévue pour l'épisode 9.





Mais pour le moment, on ne sait pas encore si la mort de Rick est prévue pour la saison 8. Ce qui laisse le temps aux fans de souffler et surtout à Robert Kikrman de trouver le personnage qui deviendrait le/la leader des Communautés à la place de Rick. "Qui sait ? C'est peut-être un personnage qu'on n'a pas encore vu, ou peut-être Judith [la fille de Rick]", a-t-il poursuivi, comme le rapporte le média NME. Ce qui voudrait dire que Judith ne va pas mourir dans les prochains épisodes, comme l'annoncent de nombreuses rumeurs de fans depuis le début de la saison 8.

Comment Rick pourrait-il mourir ?

L'hypothèse la plus probable serait dans sa guerre contre Negan. Dans les comics, qui sont en avance sur la série diffusée par OCS en France, Rick est grièvement blessé à la jambe par Negan dans l'un de leurs derniers face-à-face. C'est pour cela qu'on le voit avec une canne dans le premier épisode de la saison 8, qui nous plonge dans un probable futur du héros. Reste à savoir si Negan passera à l'attaque dés l'épisode 9... Le doute est permis même si les fans espèrent que Rick ne disparaisse pas de sitôt.