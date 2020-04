publié le 04/04/2020 à 08:12

La saison 10 touche prématurément à sa fin. Elle se terminera par l'épisode 15, The Tower, puisque le season final, l'épisode 16 est à l'arrêt à cause du coronavirus et du confinement. Que nous réserve donc cet épisode frénétique, dont le dénouement ne sera connu que "plus tard dans l'année", comme l'a annoncée AMC ? Attention, la suite contient des spoilers.

The Tower va démarrer avec la nouvelle héroïne de la saison 10 : Princesse. Incarnée par Paola Lázaro (L'arme fatale), elle est connue des lecteurs et des lectrices de comics de The Walking Dead. La jeune femme au look tout rose et armée d'une mitraillette rencontre Eugene, Yumiko et Ezekiel dans les rues de Pittsburgh.

Princesse révèle que c'est la première fois qu'elle revoit des gens au bout de plus d'un an et qu'ils ressemblent "à des méchants". Ezekiel essaye de calmer la situation, puisque Yumiko et Princesse sont toutes les deux sur le pied de guerre. "Personne n'a l'intention de te blesser", lui explique l'ancien Roi. Comme dans les comics, Princesse n'arrive plus à distinguer la réalité de ses hallucinations et demande à ses nouveaux compagnons s'ils sont réels. Son discours déstabilise notre trio, qui n'a jamais encore rencontré une survivante comme Princesse.