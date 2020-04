"The Walking Dead", saison 10, épisode 14 : qui est la nouvelle héroïne ?

publié le 01/04/2020 à 09:32

Le monde de The Walking Dead s'agrandit avec une nouvelle survivante. Incarnée par l'actrice Paola Lázaro (L'arme fatale), elle est une guerrière avec une veste rose, un fusil prêt à être utilisé et des mèches violettes. On la voit pour la première fois à la fin de l'épisode 14, lorsque Yumiko, Eugene et Ezekiel arrivent dans une ville déserte. Attention, la suite contient des spoilers.

Qui est vraiment cette nouvelle héroïne ? Les lecteurs et les lectrices de comics n'ont pas été surpris en voyant la jeune femme à la fin de l'épisode 14, car le personnage existe déjà. Il s'agit de Princess. La showrunneuse Angela Kang a donné de précieux détails sur son identité dans un entretien pour le média américain EW : "C'est vraiment un personnage drôle, elle a été coincée dans cette ville et elle a forgé le nouveau chemin de sa vie en fonction de tout ce qui s'est passé".

"Elle crée une confrontation inédite avec nos héros, mais nous en apprendrons plus sur elle dans l'épisode suivant (épisode 15). Elle devient une sorte de catalyseur pour les événements qui vont arriver (...) Nous adorons l'actrice Paolo Lázaro. Elle est géniale, incroyablement drôle, avec un excellent sens de l'humour noir".



Princess s'appelle en réalité Juanita Sanchez

De son vrai nom Juanita Sanchez, Princess s'est auto-proclamée "la princesse de Pittsburgh". Comme elle a eu très peu de contacts avec d'autres personnes pendant un long moment, Princess a perdu la raison. Dans son apparition dans le numéro 171, elle reconnaît qu'elle est "un peu loufoque" et n'arrive pas à savoir au départ si les héros qu'elles rencontre sont vrais ou le fruit de son imagination.



Princess dans le comics "The Walking Dead" Crédit : Skybound/Image Comics

Elle est une guerrière redoutable et cache surtout son passé très sombre derrière son humour et son attitude volontairement enfantine. Princess a en effet été abusée par son beau-père et son demi-frère avant le début de l'épidémie. Pour la punir, ils l'attachait et l'enfermait pendant des heures dans un placard, comme l'explique sa description.