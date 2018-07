Nintendo officialise la sortie de la SNES Classic Mini

publié le 26/06/2017 à 20:01

Les amateurs de jeux vidéo seront ravis, ainsi que les grands nostalgiques. Après la réédition de la NES en novembre dernier, Nintendo s'apprête à sortir la Nintendo Classic Mini : SNES , une nouvelle version compacte de la Super Nintendo Entertainment System, lancée en 1992. Elle sera disponible dès le 29 septembre en magasins et permettra aux joueurs nostalgiques de replonger dans les années 1990 et d'y redécouvrir tous les grands classiques et les personnages emblématiques de Nintendo, de Mario à Kirby en passant par Zelda ou Donkey Kong.



La SNES Mini aura la même apparence et les mêmes fonctionnalités que son aînée, mais sera simplement plus petite. Elle sera par ailleurs fournie avec un câble HDMI, la rendant compatible avec tous les téléviseurs haute définition, mais aussi avec deux manettes, permettant de jouer en binôme.

Les joueurs pourront également profiter de 21 jeux cultes pré-installés, dont Kirby Super Star, Final Fantasy III, Super Mario Kart, Super Metroid ou encore F-Zero . Nintendo réserve surtout une jolie surprise pour ses fans les plus fidèles : pour la première fois, les joueurs pourront découvrir la suite de l'aventure intergalactique Star Fox (ou Starwing en Europe), qui n'est encore jamais sortie. Les joueurs n'ont plus qu'à attendre le 29 septembre avant de foncer dans le magasin de console le plus proche.

