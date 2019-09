publié le 02/09/2019 à 11:21

Sans doute venez-vous de passer votre été à jouer à Fire Emblem : Three Houses sur votre Switch, à essayer de finir (une fois encore) l'intraitable Sekiro ou l'inventif Super Mario Maker 2. Toujours est-il que vous recherchez peut-être de nouveaux jeux à vous mettre sous la dent.

L'année 2019 nous réserve encore de belles pépites sur toutes les plateformes avec des grands noms comme les saga Gears of War ou Fifa qui reviennent avec leurs suites. Un air de nostalgie va aussi planer sur les joysticks avec la commercialisation d'anciennes gloires vidéoludiques dépoussiérées. Et, bien entendu, l'arrivée de petits nouveaux.

RTL Super a fait le tri parmi les dizaines de sorties de jeux vidéo des prochains mois. Entre les gros titres qui feront la rentrée, les jeux que l'on retrouvera sous le sapin et ceux qui peuvent d'ores et déjà prétendre au rang de jeu de l'année 2020, voici de quoi y voir clair dans les sorties de cet automne et cet hiver.

Les nouveautés de la rentrée

> ASTRAL CHAIN - Bande-annonce de lancement (Nintendo Switch)

Astral Chain (Nintendo Switch)

C'est le studio Platinum Games (Nier: Automata, Bayonetta) qui est caché derrière ce nouveau jeu. Il vous plongera dans un monde futuriste où des créatures inter-dimensionnelles sèment la terreur. Heureusement, vous, le joueur, incarnerez un détective d'une unité spéciale capable d'enchaîner des monstres pour les transformer en redoutables armes. Enquêtes, séquences de plateformes et combats frénétiques sont les ingrédients de cette nouvelle exclusivité sur Switch, disponible depuis ce vendredi 30 août. Idéal en attendant Bayonetta 3.

> Control | Bande-annonce de lancement | PS4

Control (PlayStation 4, PC, Xbox One)

C'est le style toujours très hollywoodien et mystérieux des productions Remedy Entertainment qui est ici en place. Il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne qui vous permettra d'utiliser non pas de traditionnelles armes automatiques mais des pouvoirs télékinétiques. Vous incarnez Jesse Faden et arpentez le Bureau Fédéral de Contrôle alors que l'héroïne cherche des réponses quant à la disparition de son frère. Ce bâtiment gouvernemental cache en réalité de nombreux mystères surnaturels. Si vous aimez X-Files ou encore la série Fringe, vous devriez vous sentir comme un poisson dans l'eau lors de cette très singulière aventure qui a tout d'un beau film de science-fiction.

> Code Vein | Underworld Trailer | PS4

Code Vein (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Le jeu est un mélange entre Dark Souls et God Eater. Très souvent qualifié de Dark Souls version animé, le titre proposera une aventure difficile au sein d'un univers sombre. On est loin du style gothique des jeux From Software. Pas de forteresse désolée et de héros cadavérique dans Code Vein. Vous contrôlerez un héros au style manga très prononcé accompagné en permanence d'une jeune femme. Combats ardus et punitifs, sortilèges et capacités vampiriques seront au rendez-vous. Prions que cet ersatz ne soit pas qu'une pâle copie. Après plusieurs contretemps, le jeu sortira le 27 septembre 2019.

> FIFA 20 | Official Gameplay Trailer

FIFA 20 (PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox One)

Le 19 septembre prochain, les fans de football vont pouvoir définitivement remiser leur édition 2019 du célèbre jeu de simulation FIFA. Le jeu est une nouvelle fois peaufiné avec des améliorations de l'intelligence artificielle des joueurs, des réactions moins surhumaines des gardiens ou encore une physique du ballon mieux respectée. Un nouveau mode baptisé Volta permettra de changer les règles du jeu avec des matchs en 3 contre 3 ou 5 contre 5 et des décors très urbains. Cette nouvelle version offrira aussi davantage de championnats, de stades, de clubs et de personnalités.

> Star Wars Jedi: Fallen Order — Official Gameplay Demo (Extended Cut)

Star Wars : Jedi Fallen Order (PlayStation 4, PC, Xbox One)

Star Wars Jedi : Fallen Order est jeu d'action-aventure centré sur Cal Kestis, un Padawan qui a survécu à l'Ordre 66, après La Revanche des Sith (Episode III). Souvenez-vous, cet Ordre 66 est commandé par l'Empereur Palpatine (Ian McDiarmid) dans les films pour lancer la Purge contre les Jedi dans toute la galaxie. Idéal en attendant l'Episode IX au cinéma en fin d'année.

> Death Stranding – Release Date Reveal Trailer | PS4

Death Stranding (PlayStation 4)

Le projet très mystérieux du créateur japonais Hideo Kojima, l'homme derrière la célèbre franchise des Metal Gear, continue de se dévoiler petit à petit. Le producteur semble tenir son nouvel univers. On retrouve toujours un peu d'Alien pour la science-fiction horrifique, Premier contact pour les extraterrestres qui fascinent et beaucoup de touches lovecraftiennes. Du maître de l'horreur américain, on retrouve les visions, la folie, les créatures gigantesques, les tentacules... Des références claires que ne pourrait renier l'écrivain de l'Appel de Cthulhu et des Montagnes hallucinées. Le casting du jeu est très hollywoodien avec Norman Reedus (Daryl dans The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hannibal) ou encore Léa Seydoux à l'affiche. Il est encore très difficile de comprendre exactement l'intrigue du jeu mais le public a pu découvrir de longues séquences de gameplay. Death Stranding sera disponible le 8 novembre 2019.

> Gears 5 - E3 2018 - Cinematic Announce Trailer

Gears 5 (Xbox One)

Même s'il ne porte pas le nom complet de la licence, Gears 5 est bien la suite de la franchise culte Gears of War. Dans ce jeu de tir futuriste toujours aussi bien scénarisé, vous incarnerez Kait Diaz. Armures, armes à gogo et escouade meurtrière seront au programme pour combattre des essaims de créatures extraterrestres cauchemardesques. De l'action survitaminée pour le 10 septembre 2019.

> Pokémon Épée et Pokémon Bouclier - Bienvenue dans la région de Galar ! (Nintendo Switch)

Pokémon Épée et Bouclier (Nintendo Switch)

Enfin ! Le premier "vrai" Pokémon de la Switch. Outre les nouveaux Pokémon dévoilés, dont Tournicoton, Blancoton et Moumouton, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier auront deux nouveaux Pokémon légendaires, Zacian et Zamazenta, qui devraient donner de nombreux challenges aux joueurs et aux joueuses. Le principe est inchangé : il faudra devenir un champion et une championne des arènes pour réussir à avoir des Pokémon assez puissants pour les capturer et devenir "le meilleur dresseur". Ces deux nouveaux jeux, Pokémon Bouclier et Pokémon Épée, seront disponibles le 15 novembre 2019.

Les suites et extensions

> Bande-annonce - Destiny 2 : Bastion des Ombres [FR]

Destiny 2 : Bastion des ombres (PlayStation 4)

Les Gardiens de Destiny 2 n'ont pas à craindre les héros du jeu Anthem qui espérait prendre la relève du genre. Après cet échec critique et commercial, la communauté Destiny est plus solide que jamais. Les joueurs vont pouvoir découvrir dans cette nouvelle extension une nouvelle face cauchemardesque de la Lune. La limite de Puissance est désormais limitée à 960, des armes, des ennemis et de nouvelles missions sont au programme ainsi que des coups de grâce, un élément de gameplay tout neuf. De quoi faire revenir les anciens joueurs et apaiser la faim des vétérans. Le Bastion des Ombres sera disponible le 1er octobre 2019.

> [Monster Hunter World: Iceborne] - Vidéo introduction - PS4, XBOX ONE, PC

Monster Hunter World: Iceborn (PlayStation 4 et Xbox One et en janvier sur PC)

Iceborne s'appuie sur tous les piliers du jeu d’origine, et propose une toute nouvelle histoire. Elle entraînera les chasseurs dans un endroit nouvellement découvert appelé Givre éternel. Ces terres enneigées offrent un écosystème qui contraste avec les zones habituelles et s'étendent progressivement avec l’avancée de l'histoire. Iceborne proposera la plus grande région du jeu à ce jour et un nombre important de nouveaux contenus avec encore plus de quêtes à accomplir que dans le jeu d’origine. Extension disponible le 6 septembre 2019.

Les remakes

> Final Fantasy VIII Remastered - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Final Fantasy VIII Remastered (Nintendo Switch)

Une douce odeur de nostalgie plane sur l'industrie du jeu vidéo. Final Fantasy VIII, jeu de rôle japonais signé Square, et grand succès commercial sur PlayStation, première du nom, s'apprête à revenir sur nos consoles. Pour fêter les 20 ans de ce jeu vendu à travers le monde à près de 10 millions d'exemplaires, Square Enix va ressortir ce jeu en version remasterisée le 3 septembre 2019.



Une version, numérique uniquement, sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Steam. Il ne s'agit pas d'un remake, il ne faudra donc pas s'attendre à une reconstruction totale du jeu avec les technologies d'aujourd'hui comme pour Final Fantasy VII. Les visages et les effets seront cependant grandement améliorés et "dépixélisés". Cette nouvelle édition baptisée "Remastered" comptera quelques ajouts comme des bonus lors des combats, la possibilité d'empêcher les rencontres aléatoires d'ennemis pour profiter seulement de l'histoire du jeu ou même une version accélérée des mouvements.

> The Legend of Zelda: Link’s Awakening - Announcement Trailer - Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Link's Awakening (Nintendo Switch)

Jeu culte de la toute première GameBoy, The Legend of Zelda: Link’s Awakening ressort sur la Nintendo Switch 26 ans après sa première commercialisation. L'histoire reste grandement inchangée mais la totalité du jeu a été reconstituée avec la technologie d'aujourd'hui : couleurs, 3D, effets léchés... Tout y est pour plaire aux anciens et aux nouveaux joueurs. Sans doute la sortie la plus attendrissante de l'année pour les gamers. Sortie prévue le 20 septembre 2019.

Nous les attendons de pied ferme

> Ghost of Tsushima - E3 2018 Gameplay Debut | PS4

Ghost of Tsushima (PlayStation 4)

Développé par Sucker Punche et édité par Sony, ce jeu d'aventure avait fait sensation lors de sa présentation. Il vous proposera de plonger dans les Japon féodal des samouraïs. "Maîtrisez l'art de l'acier et du sabre pour survivre à une quête colossale dans le Japon de 1274, alors que l'armée mongole envahit l'île de Tsushima. Revêtez votre armure, aiguisez votre katana et préparez votre arc pour incarner Jin, samouraï aguerri. Lui seul peut sauver l'île du terrible Khan et de sa féroce armée", promet le studio. Aucune date précise de sortie n'a été dévoilée pour l'heure.



> Final Fantasy VII Remake | E3 2019 Trailer | PS4

Final Fantasy VII Remake (PlayStation 4)

C'est l'arlésienne de l'industrie vidéoludique et le titre qui revient le plus souvent dans la bouche des gamers lorsqu'on leur demande "leur jeu vidéo préféré toute époque confondue". Final Fantasy VII, sorti en 1997 sur la toute première PlayStation a été un bouleversement : premier jeu de la célèbre saga des Final Fantasy en 3D, éléments de science-fiction, thème écologique et une intrigue pleine de surprises tragiques. Il reviendra dans une version entièrement remaniée le 3 mars 2020.



> ELDEN RING - E3 ANNOUNCEMENT TRAILER | XBOX ONE, PS4, & PC

Elden Ring (PC, PlayStation 4 et Xbox One)

Les amoureux d'armures et de dragons seront ravis. Malgré la fin de la saga Dark Souls et de la série Game of Thrones, un nouvel univers sombre, fantastique et médiéval est en cours de création. Un jeu vidéo baptisé Elden Ring est en préparation du côté des Japonais du studio FromSoftware. Ce titre va bénéficier des apports créatifs du studio qui a créé les très appréciés jeux Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadow Die Twice ou la trilogie Dark Souls et du père de Game of Thrones, George R. R. Martin. Le jeu pourrait sortir courant 2020.



> The Last of Us Part II – E3 2018 Gameplay Reveal Trailer | PS4

The Last of Us 2 (PS4 et XBox One)

Joel et Ellie sont de retour. Dans la suite rêvée par les fans du premier Last of Us, chef-d'oeuvre absolu, on reprend l'histoire là où on l'avait laissée. Notre duo de choc affronte toujours un monde post-apocalyptique peuplé de zombies terrifiants mais quelque chose semble brisé dans la dynamique du groupe. Le premier volet se concentrait sur la survie et la quête d'un remède pour l'humanité. Avec la fin que l'on connaît (ou qu'on vous invite à découvrir) du premier jeu, 1.000 surprises pourraient bien surprendre les joueurs dans cette suite qui n'a toujours pas de date de sortie claire. Le jeu devrait sortir fin 2019 ou début 2020.



> Cyberpunk 2077 Gameplay Reveal — 48-minute walkthrough

Cyberpunk 2077 (consoles et PC)

Vous avez aimé The Witcher ? Vous devriez beaucoup aimer Cyberpunk 2077. C'est en effet le studio CD Projekt Red qui est en charge de la construction de ce nouvel univers. On quitte ici un monde moyenâgeux plein de magie et de créatures étranges pour le futur. Métropole gigantesque et ultra-connectée, marché noir, implants et nano-technologies peuplent Cyberpunk 2077. Sortie prévue le 16 avril 2020. Potentiellement le "jeu de l'année" 2020.



> Animal Crossing: New Horizons - Bande-annonce de l'E3 2019 (Nintendo Switch)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Le chouchou des joueurs est de retour : Animal Crossing. Ultra mignon, le jeu de simulation de vie vous emmènera cette fois sur une île déserte. Une fois encore, vous devrez recréer votre petite communauté paisible et adorable. Nouveaux personnages, objets, bâtiments, activités... La recette conserve ses points forts pour vous occuper pendant des heures tout en ajoutant quelques défis comme les changements météorologiques, la coopération avec d'autres joueurs, etc. Animal Crossing: New Horizons sortira sur Nintendo Switch le 20 mars 2020.