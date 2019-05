"Star Wars : Knights of the Old Republic" : une saga adaptée du jeu en préparation ?

Le futur de Star Wars est-il en train de se préciser ? Alors que deux sagas ont déjà été annoncées : l'une par les showrunners de Game of Thrones, l'autre par Rian Johnson (Star Wars 8), le média américain Buzz Feed News vient de révéler qu'une autre trilogie est aussi en préparation. Buzz Feed rapporte qu'en 2018, Lucasfilm a embauché Laeta Kalogridis, la scénariste de Shutter Island et Avatar , pour écrire le scénario d'une nouvelle trilogie , adaptée du jeu vidéo Star Wars: Knights of the Old Republic [ou KOTOR pour les initiés]. Sorti en 2003, il est l'un des jeux les plus populaires de la saga. Son histoire se déroule 4.000 ans avant l'avènement de l'Empire, lorsque l'Ancienne République est sur le point de s’effondrer, attaquée par une armée menée par le Sith Dark Malak. L'information de Buzz Feed ne sort pas de nulle part. En avril 2019, lors de la Star Wars Celebration , Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, avait déclaré à propos de l’adaptation de Star Wars: Knights of the Old Republic : " Oui, nous développons quelque chose qui y ressemble. Mais là, je ne sais pas à quoi cela pourrait ressembler", dans un entretien pour MTV News . Lucasfilm n'a pourtant pas souhaité réagir à l'article de Buzz Feed.

Selon le média américain "BuzzFeed", Laeta Kalogridis la scénariste d'"Avatar" et "Shutter Island" aurait terminé le scénario d'une nouvelle trilogie adaptée du jeu vidéo "Star Wars: Knights of the Old Republic".

