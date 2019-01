publié le 16/01/2019 à 17:02

C'est un sacré rebondissement dans la galaxie des jeux vidéo. Le média américain Kotaku révèle en effet que le jeu Star Wars en monde ouvert, connu sous le nom de code "Orca" est annulé.



Comme le rappelle un collaborateur de Kotaku, EA Vancouver, qui a développé entre autres Battlefront et FIFA, travaillent sur ce jeu en monde ouvert depuis octobre 2017. Il devait permettre aux gamers et aux gameuses d'incarner un chasseur de primes ou un bandit dans un monde ouvert. On aurait pu donc explorer de nombreuses planètes de la galaxie et probablement rencontrer d'autres personnages de l'univers Star Wars.

Mais, selon le média américain qui cite des sources anonymes, EA préfère travailler sur "un projet de plus petite envergure" qui devrait sortir vers la fin 2020. Mais, certains membres d'EA Vancouver espèrent pouvoir reprendre le développement d'Orca, une fois ce nouveau projet terminé. En attendant, le jeu Star Wars : Jedi Fallen Order, annoncé lors de l'E3 2018 (la grand-messe du jeu vidéo), devrait sortir pendant le 4e trimestre 2019.

