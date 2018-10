publié le 07/07/2018 à 18:01

Après Han Solo, Yoda, Leia Organa et Luke Skywalker, c'est une autre légende de Star Wars qui pourrait revenir au cinéma. Selon plusieurs médias outre-Atlantique, Lando Calrissian, le meilleur ami de Han Solo incarné par Billy Dee Williams dans les épisodes 5 et 6, serait au casting de Star Wars 9.



Tout a commencé avec des rumeurs annonçant que Billy Dee Williams commençait un nouvel entraînement physique et un régime alimentaire pour le tournage d'un film. Et comme l'annonce le média américain Digital Spy, l'acteur de 81 ans a annulé sa présence à la Saskatchewan Entertainment Expo (une convention annuelle de fans de pop culture), prévue en septembre prochain au Canada, "à cause d'un tournage".

Il n'en faut pas plus pour que la communauté Star Wars trépigne. En effet, ce fameux tournage de Billy Dee Williams pourrait bien être celui de Star Wars 9 qui démarre à la fin du mois de juillet. Il sera donc toujours en cours à la rentrée.

Quel serait le rôle de Lando Calrissian dans "Star Wars 9" ?

Comme Han Solo, Leia et Luke, Lando pourrait avoir, entre autres, le rôle d'un guide pour Rey, Finn et Poe Dameron. Il a combattu auprès de la Résistance dans les épisodes 5 et 6 et permis sa victoire contre l'Empire.



Pilote expérimenté comme Han Solo, Luke et Rey, Lando pourrait ainsi aider le trio à établir un plan pour détruire une bonne fois pour toute le Premier Ordre, lors d'une bataille intergalactique dont la saga a le secret. Son retour mettrait baume aux cœurs des fans, qui ont retrouvé puis perdu en deux films Han, Luke et bientôt Leia (même si on ne sait pas encore comment J.J. Abrams mettra en scène sa disparition).