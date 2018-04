publié le 16/04/2018 à 17:38

Quand Han Solo rencontre Chewbacca. Dans un nouveau teaser dévoilé à la télévision le dimanche 15 avril, le film Solo : A Star Wars Story révèle quelques images de la rencontre entre Han Solo et Chewbacca. La genèse d'une amitié à découvrir dans le second spin-off de la saga, réalisé par Ron Howard le 23 mai 2018.



Dans ce teaser inédit rempli d'action, il est notamment question de la rencontre entre le célèbre contrebandier et l'imposant futur copilote. "Alors quel est ton nom ?", lance le jeune Han à Chewie. Entre les affrontements face aux ennemis et les parties de poker, ce binôme aussi amusant que touchant verra la naissance d'une forte amitié.

Au milieu des combats intergalactiques et des décors spectaculaires, on retrouve aussi dans ce court extrait d'autres personnages qui croiseront la route du jeune Han Solo. Parmi eux, Lando Calrissian, Beckett ou encore Qi'ra. Si les fans sont très impatients à l'idée d'embarquer à bord du Faucon Millenium, le long-métrage sera présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes en mai prochain.