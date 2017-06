Mariage Nintendo-Ubisoft : quand Mario et les Lapins Crétins font cause commune

publié le 14/06/2017 à 07:29

Au plus grand salon des jeux électroniques, qui se tient à Los Angeles, c'est une entreprise française qui a emballé les observateurs : Ubisoft. Le porte-drapeau tricolore de cette industrie en pleine expansion a tout à la fois séduit par la qualité de ses productions et surpris la concurrence par la présentation d’un nouveau jeu de stratégie qui associe le célébrissime Mario, plombier italien, et les Lapins Crétins. Un duo qui marque une grande première : pour la première fois, le champion japonais Nintendo a, en effet, accepté de collaborer avec un éditeur occidental. Une sorte de Légion d'honneur pour le studio français, qui s'affirme désormais comme le seul géant européen du secteur et le numéro trois mondial d'une industrie en plein boom.



C'est une association économique, artistique et un coup de marketing. Mais plus encore. Il y a, bien sûr, la caution artistique et technologique offerte par Nintendo. Mais c'est aussi un bouclier supplémentaire face aux appétits de l'ogre Vivendi qui veut prendre le contrôle de cette pépite créée par les frères Guillemot. Des Bretons entreprenants qui ont transformé un petit studio de Montparnasse en poids lourd des jeux vidéo 1,5 milliard de chiffre d'affaires, grâce à un déploiement spectaculaire au Canada, en Italie, aux États-Unis, en Chine et désormais ce partenariat avec les maîtres japonais.