publié le 13/06/2017 à 11:49

Le plombier le plus célèbre des consoles de salon va rencontrer des lapins complètement fous. Les deux géants du jeu vidéo, Nintendo et Ubisoft, ont annoncé lundi 12 juin, lors de l'E3, leur association pour un jeu vidéo inédit : Mario + The Lapins crétins : Kingdom Battle, qui sortira le 29 août 2017 sur la console Nintendo Switch. Cette collaboration faisait l'objet de nombreuses rumeurs, c'est désormais officiel, l'improbable rencontre aura bien lieu au grand bonheur des amateurs de jeux vidéos.



Et cette nouvelle création déjantée réserve quelques surprises : elle mêlera de l'exploration, mais sera surtout un jeu de stratégie, une grande nouveauté pour les fans du héro de Nintendo. On pourra donc voir pour la première fois Mario et Peach porter une arme. Toutefois, ce ne sera pas un jeu en ligne. Les joueurs pourront malgré tout s'y essayer en coopération, devant le même écran.



Une association inédite entre deux géants du jeu vidéo

Cela fait trois ans que Mario + The Lapins crétins : Kingdom Battle est en préparation dans plusieurs studios d'Ubisoft de Paris et Milan, avant de le proposer à Nintendo et à son grand créateur de jeux, Shigeru Miyamoto. "C'est un partenariat d'une grande ampleur", a déclaré à l'AFP Xavier Poix, le directeur des studios français d'Ubisoft. C'est surtout une association qui n'a jamais été vue auparavant : c'est la première fois que Nintendo accepte de confier les personnages appartenant à l'univers de Mario à un développeur occidental.



"C'est un signe de confiance. Nous avons évidemment travaillé avec Nintendo pour leur faire valider des orientations. Mais nous avons aussi pu proposer des choses inédites", a ajouté Xavier Poix. Ce n'est toutefois pas la première fois que l'éditeur français collabore avec le constructeur japonais : c'est à lui que l'on doit notamment Just Dance, l'un des gros succès de la console Wii créée par le groupe japonais.

