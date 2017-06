publié le 16/06/2017 à 09:00

Après nous avoir fait saliver pendant l'E3 2017 avec des annonces que les joueurs attendaient depuis longtemps, Nintendo nous invite à monter sur le ring et à enfiler les gants sur ARMS (sortie le 16 juin), qui est peut-être la nouvelle exclusivité qui fera pencher la balance pour vous faire adopter la Nintendo Switch. ARMS mêle jeu de combats et de tirs et les Joy-Con seront les poings de votre combattant aux bras extensibles.



Donner des coups, se protéger ou attraper votre adversaire, ces commandes sont très simples et répondent bien à vos mouvements. Pour les moins sportifs, le jeu peut se jouer en mode portable ou manette à la main. Dans tout les cas, il faut miser sur la dextérité de vos doigts. 10 personnages disponibles avec des caractéristiques et capacités différentes comme le double saut pour Ribbon Girl ou le bras gauche de Min Min qui se transforme en dragon pour plus de dégâts.



Une belle surprise

Avant le coup d’envoi, les poings sont modifiables et peuvent avoir des caractéristiques bien différentes quand ils sont chargés. Ces poings sont déblocables via un arsenal disponible en échange de monnaie qui laisse accès à un mini-jeu de tir sur des cibles pour faire tomber une fameuse caisse bonus avec une nouvelle arme à l'intérieur. Ces combattants s’affrontent sur différents rings : des combats de boxe classiques au match de basket, où le ballon est votre adversaire qu’il faudra lancer dans le panier.

Ce qui prime, c'est la rapidité des coups et la stratégie de vos déplacements. Frapper sur les bras de l'adversaire le rendra inconscient un certain moment, et ce sera le moment de l'attraper ou bien d'utiliser votre jauge de pouvoir pour lui asséner le coup final.

De la même manière que Mario Kart 8 Deluxe, ARMS nous enchante avec ses couleurs acidulées et son rythme effréné, en local ou en ligne, en solo ou à plusieurs, et risque d'être le prochain must-have de la Nintendo Switch.