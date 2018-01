publié le 28/01/2018 à 08:10

Black Panther arrive bientôt dans les salles de cinéma. Le 14 février, le public français pourra découvrir le film solo du premier héros africain de l'écurie Marvel. Né dans les comics en 1966, il aura fallu attendre 2016 et Captain America : Civil War pour le découvrir au cinéma.



Incarné par Chadwick Boseman, il est le roi du Wakanda, nation fiction et ultra-technologique d'Afrique, mais aussi son protecteur. Dans le film de Ryan Coogler (Creed), T'Challa devra faire face à trois ennemis prêts à tout pour prendre le pouvoir et piller les réserves de vibranium (métal précieux indestructible) du pays.



Que vous soyez néophytes, amateurs ou amatrices de comics, cette sélection vous donnera de nombreux détails sur l'univers de Black Panther. De la bible La Panthère Noire, qui revient sur les origines du super-héros à la célèbre série de Christopher Priest, l'équipe de RTL Super vous dresse un guide de lecture pour assouvir votre soif de connaissance sur le super-héros qui s'apprête à révolutionner l'Univers Cinématographique Marvel (MCU).

1. "Black Panther by Christopher Priest: The Complete Collection, tome 1", pour la référence

"Black Panther by Christopher Priest: The Complete Collection, tome 1" est une référence Crédit : Marvel / Panini Comics

Le Black Panther de l'auteur Christopher Priest offre aux lecteurs et lectrices une version moderne de l'histoire du super-héros wakandais. C'est dans ses comics qu'on en apprend plus sur les Dora Milaje, la garde rapprochée du héros composée uniquement de guerrières, une première pour la Maison des Idées après les Amazones de DC Comics.



Au rythme des pages, vous découvrirez à quel point Black Panther, qui n'a aucun super-pouvoir, est extrêmement puissant. Ici, il tente de résoudre un crime à New-York, alors que le Wakanda est attaqué de toutes parts... L'histoire est d'ailleurs narrée par Everett K.Ross, l'agent de la CIA vu dans Captain America : Civil War et qu'on retrouvera dans le film de Ryan Coogler.



2. "Qui est la Panthère Noire ?", pour voyager au Wakanda

"Qui est la Panthère Noire ?" vous plonge dans un arc narratif qui vous donnera plus de détails sur le Wakanda Crédit : Panini Comics / Marvel

Cette "Bible" de Black Panther s'adresse particulièrement aux néophytes. Ici, tout est expliqué sur l'univers de T'Challa. Vous en apprendrez beaucoup sur le Wakanda, nation africaine et ultra-technologique, et surtout le rôle que doit y tenir Black Panther.



Il doit non seulement protéger son pays mais aussi régner du mieux possible dans un contexte géopolitique compliqué. Le Wakanda est en effet coupé du monde, qui ignore tout de ses réserves naturelles de vibranium. C'est là qu'entre en scène Ulysses Klaw (Andy Serkis dans le film), trafiquant d'armes qui cherche à piller le pays.

3. "Black Panther : A nation Under Our Feet", pour en prendre plein la vue

Dans "Black Panther : A nation Under Our Feet", T'Chala doit faire face à la révolution Crédit : Marvel /Panini Comics

Cette version, sortie en avril 2017, est la plus récente sur le marché des comics. Le scénariste Ta-Nehisi Coates se concentre ici sur la crise qui secoue le Wakanda.



En effet, Black Panther n'est plus aussi populaire qu'avant parmi ses sujets. Difficile pour cette nation ultra-technologique de continuer à accepter le régime monarchique mis en place depuis des générations et des générations.



Une guerre civile éclate dans le pays et Black Panther doit faire face à de nombreuses accusations de sa mère Ramonda, mais aussi des Dora Milaje, les guerrières qui le protègent.

En bonus : "The man without fear", pour découvrir Black Panther en Daredevil

Dans "The wan without fear", Black Panther prend la place de Daredevil Crédit : Marvel

Dans cet arc narratif, Black Panther a détruit toutes les réserves de vibranium du Wakanda pour éviter que le Docteur Fatalis (grand ennemi des Quatre Fantastiques) ne s'en empare.



Notre héros décide ensuite de donner son costume à sa sœur Shuri (Letitia Wright dans le film) et prend la place de Daredevil à Hell's Kitchen (quartier de New York que protège Daredevil).



T'Challa espère ainsi découvrir qui il est vraiment, sans son costume et la technologie du Wakanda. Il va rapidement devoir se confronter au chef du crime de la Grosse Pomme.