Mario Kart Tour, le bon filon de Nintendo

publié le 27/09/2019 à 00:21

Le jeu Mario Kart Tour est enfin disponible. Téléchargeable depuis le mercredi 25 septembre, le jeu mobile a suscité un engouement énorme à travers le monde malgré une saturation des serveurs à sa sortie et l'absence du mode multijoueurs emblématique du titre des années 90 et 2000, qui sera proposé lors d'une prochaine mise à jour.

"On peut comparer ce succès à celui de Pokémon Go", explique Julien Tellouck, expert en jeux vidéo et animateur sur la chaîne Game One. "Ce jeu est connu, mais exclusivement sur les consoles de Nintendo. Il fallait donc acheter une console et le jeu. Désormais vous y avez accès sur votre smartphone, c'est donc logique qu'il y ait un tel succès".

De plus, le jeu est gratuit, le rendant accessible à n'importe qui. "Avec les smartphones, ils vont toucher plus de cinq milliards de personnes" estime Julien Tellouck. Les joueurs peuvent tout de même faire des achats dans le jeu, que ce soit pour des personnages, des karts inédits ou pour progresser plus rapidement. "Nintendo, ils sont malins [...] si seulement 1% de ces gens mettent la main au porte-monnaie, ça va faire pas mal d'argent".

Des joueurs de tout âge

Qui n'a jamais joué ou au moins vu jouer quelqu'un à Mario Kart ? Le premier jeu, Super Mario Kart, est lancé en 1992 sur Super Nintendo, il y a déjà 27 ans. Depuis la formule n'a pas changé comme l'explique le spécialiste, "Mario Kart est pensé pour toute la famille [...] Nintendo ce n'est que des jeux qui vont plaire à la fois aux grands et à la fois aux petits".

De plus, la franchise a traversé les époques, elle compte désormais presque une dizaine d'opus sur les différentes consoles de Nintendo. Les joueurs n'ont pas abandonné leurs manettes, "on a connu le jeu vidéo il y a quelques années, c'était des gamins, principalement masculins qui y jouaient. Ils sont devenus parents, il jouent avec leur femme, avec leurs enfants", décrit Julien Tellouck.

Le profil-type du joueur a d'ailleurs bien changé depuis, "l'âge moyen du joueur est de 39 ans aujourd'hui" selon le SELL, le Syndicats des Éditeurs de Logiciels de Loisirs. "C'est devenu culturel. [...] Aujourd'hui tout le monde joue au jeu vidéo, c'est plus de 50% de la population".