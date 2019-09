Le baiser entre Hulkling et Wiccan dans "Young Avengers : the Children's crusade"

En voulant interdire la bande dessinée Marvel Young Avengers : the Children's crusade, où deux super-héros s'embrassent, le maire ultra-conservateur de Rio ne s'attendait pas à ce que le comics soit en rupture de stock.

Tout commence le 6 septembre 2019, lorsque Marcelo Crivella poste une vidéo sur Twitter, dans laquelle il ordonne le retrait de ventes du comics Marvel Young Avengers : the Children's crusade. En cause : le baiser entre Hulkling et Wiccan [fils de Scarlet Witch]. "De tels livres doivent être couverts de plastique noir, scellés et avec un avis concernant le contenu ! (...) Il n'est pas bon pour les mineurs d'avoir rapidement accès à des sujets qui ne sont pas en accord avec leur âge", explique l'élu, ancien évêque protestant évangélique.

Dans un premier temps, la justice brésilienne retoque l'interdiction du maire. "Les autorités doivent s'abstenir de saisir des œuvres en fonction de leur contenu, particulièrement celles traitant de l'homosexualité et de la transsexualité", a expliqué le juge Heleno Nunes, indiquant que la demande de Marcelo Crivella va à l'encontre des "des principes constitutionnels de liberté d'expression", rapporte le média américain Comic Book.

Effet Streisand

Cependant, le 7 septembre 2019, soit le lendemain de la première décision de justice, un tribunal brésilien suspend l'injonction provisoire qui empêchait Marcelo Crivella de procéder à l'interdiction de la diffusion de Young Avengers : the Children's crusade. Ce jour-là démarre la Biennale du livre à Rio. Et la décision de censure du maire a eu l'effet complètement inverse : les stocks de Young Avengers : the Children's crusade ont rapidement été "épuisés", confient les organisateurs de l’événement à l'AFP.

En signe de protestation, Felipe Neto, Youtubeur Brésilen très populaire aux 34 millions d'abonnés, a acheté 14.000 œuvres consacrées aux thématiques LGBTQI+ qu'il a distribuées gratuitement à la Biennale du livre. "Le 7 septembre est le jour où nous envoyons un message clair aux censeurs et aux oppresseurs : vous ne ferez jamais taire l'Amour ! 14.000 livres sur les thèmes LGBTQI+ ont été distribué gratuitement, c'est un record pour la 39e édition de la Biennale du Libre. C'est beau, c'est l'amour et c'est un combat pour un monde meilleur", a écrit le Youtubeur dans un post Instagam.

De son côté, Folha de S. Paulo, principal quotidien brésilien a publié en Une le baiser d'Hulkling et Wiccan, lui offrant une immense visibilité dans le pays. D'autres médias brésiliens ont aussi affiché le baiser, désormais célèbre, dans leurs premières pages.