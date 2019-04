publié le 19/04/2019 à 22:04

Un voyage de luxe en Croatie, sur les lieux de tournage de Game of Thrones ça vous fait rêver ? Et bien sachez que c'est possible. Une agence de voyage croate, "Unforgettable Croatia", offrira ce voyage unique à celui ou celle qui devinera la fin de la série. Il faudra donner l'identité de celui ou celle qui montera sur le trône de fer.



L'opérateur propose au gagnant du concours, et à la personne de son choix, de passer trois nuits à Split et quatre à Dubrovnik. Cette ville fortifiée est, dans la série, la ville fictive de Kings Landing. Les chanceux seront hébergés dans des établissements étoilés et pourront visiter les sites de tournage accompagnés d'un guide. En revanche, le billet d'avion sera à leur charge.

Pour participer, il suffit de soumettre votre théorie sur l'issue de cette ultime saison de Game of Thrones sur le site de l'agence. Vous avez jusqu'au 5 mai pour tenter votre chance. Après la diffusion, un tirage au sort sera effectué parmi les prévisions exactes.