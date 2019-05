Sansa, Jon et Daenerys dans un épisode de la saison 8 de "Game of Thrones"

publié le 20/05/2019 à 17:17

C'est une décision qui rend fous les nombreux fans de la série Game of Thrones, dont l'épisode final a été diffusé le dimanche 19 mai. En effet, les Chinois devront encore attendre pour voir la fin de la saga, la diffusion du dernier épisode ayant été brusquement reportée, provoquant la colère des internautes sur les réseaux sociaux.



La série télévisée médiévalo-fantastique, lancée en 2011, jouit d'un immense succès un peu partout sur la planète et le pays asiatique n'échappe pas à la règle. Mais le géant local de l'internet Tencent, diffuseur officiel en Chine de Game of Thrones via sa plateforme de vidéos en streaming, a annoncé ce lundi 20 mai, à quelques heures de la diffusion du dernier épisode, que celle-ci serait finalement reportée.

"En raison d'un problème de transmission, la mise en ligne ne peut être effectuée comme prévu", a indiqué l'entreprise sur le réseau social Weibo, sans donner plus de précision. L'annonce a aussitôt provoqué les récriminations des fans chinois de la série : "Quelle honte!", a commenté un internaute sur Weibo. "J'avais pris spécialement un jour de congé pour l'occasion!", se lamentait un autre.

Un certain nombre de Chinois sont toutefois parvenus à voir l'ultime épisode en en téléchargeant une version piratée, via les services d'informatique en nuage ("cloud"), qui ont par ailleurs l'intérêt de ne pas être censurés. Car les épisodes diffusés par le canal officiel de Tencent sont expurgés des scènes de sexe et de violence et notamment celles qui ont lieu dans Game of Thrones.