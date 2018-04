Tour the Game of Thrones Set with Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) // Omaze

publié le 20/04/2018 à 11:43

Retenez votre souffle. Danerys et Jon Sonw sont de retour ! Les deux héros de la série mondialement connue Game of Thrones, ont préparé une vidéo pour les fans sur le tournage de la saison 8. En costumes, Emilia Clarke, l'interprète de la Mère des Dragons, invite les fans à la rejoindre à Belfast (Irlande), où se déroule le tournage de la dernière saison du show.



Avec humour, l'actrice explique que cette vidéo a été tournée afin de lever des fonds pour The Royal College of Nursing Foundation qui soutient les personnels soignants. Un fan sera ensuite tiré(e) au sort pour rejoindre l'actrice à Belfast.

Bien évidemment, nous ne verrons rien des décors ou des petits détails qui laisseraient deviner ce qu'il pourrait se passer dans cette saison 8, très très attendue. Ne soyez pas déçu(e)s pour autant, puisque Jon Snow (Kit Harrington) est aussi de la partie. Le Roi du Nord, qui termine la saison 7 dans les bras de Daenerys, reste fidèle à son personnage, sérieux à toutes occasions. Malgré les sourires d'Emilia Clarke, il lui demande d'arrêter cette vidéo. "Il est ennuyant", confie-t-elle à la caméra.