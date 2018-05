publié le 25/05/2018 à 16:31

La communauté Game of Thrones frôle la position latérale de sécurité. Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys Targaryen dans la série mondialement connue, s'est confié au magazine américain Vanity Fair à propos de la saison 8. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Personne ne sait comment se finira Game of Thrones, ni qui parviendra à monter sur le Trône de Fer (à part Maisie Williams). Mais, Emilia Clarke vient de faire une importante révélation concernant la Mère des Dragons et sa scène finale dans l'ultime saison prévue pour 2019.



"Ça m’a foutue en l’air de savoir que ça serait la dernière chose que les gens retiendront de Daenerys", a confié l'actrice en ce moment à l'affiche de Solo : A Star Wars Story, au magazine américain Vanity Fair. Une phrase qui ne présage rien de bon pour l'héroïne, qui montre depuis la saison 1 à quel point elle est une femme forte et prête à tout pour le Trône.

Que peut-il donc se passer pour Daenerys à la fin de "GoT" ?

Si cette scène finale a autant bouleversé Emilia Clarke, nul doute qu'elle devrait briser le cœur des milliers de fans de l'héroïne. Que pourrait-elle nous réserver ? Toutes les théories sont envisageables, surtout en sachant que Game of Thrones est une série qui ne ménage pas ses spectateurs et ses spectatrices....



On pourrait donc penser que la dernière vision qu'on aura de Daenerys sera son corps inanimé. Après tout, la Mort n'épargne personne dans Game of Thrones et le combat qu'elle s'apprête à mener contre le Roi de la Nuit et Cersei sera rude.



À moins que Daenerys ne survive, mais qu'elle devienne aussi dangereuse que Cersei. Meurtres, mensonges, attentat, Cersei fait tout pour protéger ses enfants (depuis tous disparus) et le Trône de Fer. Daenerys pourrait faire de même et pourquoi pas tuer Jon Snow [héritier légitime du Trône] pour sa dernière apparition à l'écran ? Les fans retiennent leur souffle.