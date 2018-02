Maisie Williams Knows the End to Game of Thrones

publié le 23/02/2018 à 09:18

Coup de chance ou coup de bluff ? L'actrice Maisie Williams a révélé déjà connaître la fin de Game of Thrones. Et elle ne s'est pas gênée pour jouer avec les nerfs des fans de la série.



Invitée mardi 20 février sur le plateau du Jimmy Kimmel Live !, celle qui interprète Arya Stark s'est vantée d'avoir déjà lu le scénario de la dernière saison. L'animateur Jimmy Kimmel n'a pas hésité à lui arracher quelques confidences. "J’étais dans mon lit, en train de lire le scénario, et ça paraissait irréel. Ça fait tellement longtemps que je joue dans cette série avec tous ces fans qui attendent ce moment. Moi j’étais en train de le lire et c’était incroyable", confie l'actrice âgée de 20 ans.

Ayant signé une clause de confidentialité, le casting et l'équipe de la série n'ont pas le droit de révéler l'intrigue à leur entourage. Mais Maisie Williams n'a pas hésité à enfreindre les règles en jouant avec les nerfs de sa mère. "'J’ai les scripts de Game of Thrones, tu les veux ?', et elle me dit 'Oui'. Alors je lui ai répondu : ''Tu ne peux pas les avoir''. L'actrice finit par avouer qu'elle lui a envoyé le scénario.

Alors que le tournage de la saison 8 est toujours en cours, il faudra attendre l'année 2019 pour connaître le dénouement final. L'hiver sera encore très long pour les fans de Game of Thrones.