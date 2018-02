publié le 21/02/2018 à 19:35

À défaut de voir la saison 8 de Game of Thrones, les fans se consolent toujours avec la saison 7. Cette fois-ci, il n'est pas question de théories pour découvrir qui pourra siéger sur le Trône de Fer, mais d'un sondage lancé par le site de fans Winter is Coming. Les créateurs et créatrices du site ont ainsi demandé aux internautes de choisir le pire moment de la saison 7 sur une sélection d'événements peu cohérents par rapport aux restes des épisodes. Et le résultat a de quoi surprendre !



C'est effectivement l'épisode 6 : Beyond The Wall qui est jugé à 25,83% comme le pire moment de cette saison 7. Souvenez-vous, c'est l'épisode où Jon Snow et ses compagnons (Tormud, Jorah Mormont, Gendry, Beric Dondarrion...) s'aventurent au-delà du Mur pour capturer un mort-vivant. Ils doivent ensuite l'emmener à Port-Réal pour le montrer à Cersei.

Mais, pendant le voyage, nos héros sont encerclés par l'armée des morts sur un lac gelé. Gendry part alors en courant pour prévenir Daenerys, qui se trouve alors à Dragonstone, à des milliers de kilomètres du Nord. Mais, elle parvient (très) rapidement à sauver les "mercenaires des neige" au prix de la mort de son dragon Viserion.

> Game of Thrones: Season 7 Episode 6 Preview (HBO)

Un épisode trop incohérent pour les fans

Beyond The Wall a beau être époustouflant au niveau des effets spéciaux, il a beaucoup trop d’ellipses pour les fans du site Winter is Coming. On passe trop rapidement de la course de Gendry, le vol du corbeau du Mur à Dragonstone et l'arrivée de Daenerys avec ses dragons. Un réalisateur avait d'ailleurs justifié les déplacements rapides : "Nous avons clairement déployé la plausibilité à son maximum, mais j'espère que la force de l'histoire réside ailleurs que dans ces détails", après la diffusion de l'épisode.



Mais, comme on le lit sur Winter is Coming, certain(e)s fans ont aussi pointé du doigt les absurdités scénaristiques de Beyond The Wall. Ainsi, Lakersfan713 ne comprend pas comment le Roi de la Nuit a pu se préparer à l'arrivée des dragons de Daenerys : "Si tu es le Roi de la Nuit, tu ne peux pas savoir automatiquement que les dragons existent puisqu'ils n'ont jamais été sur ton continent et donc tu ne peux pas les attendre avec des lances de glace pour les tuer".



Cela n'empêche pas la communauté Game of Thrones d'attendre fébrilement l'ultime saison, prévue selon Maisie Williams [Arya Stark] pour "avril 2019".