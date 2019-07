"Fortnite" : 30 millions de dollars en jeu pour la "Coupe du monde"

publié le 26/07/2019 à 16:17

La première phase finale de coupe du monde du célèbre jeu vidéo d'Epic Games débute ce vendredi 26 juillet au Arthur Ashe Stadium de New York. Avec 250 millions de joueurs à travers le monde, Fortnite fait figure de poids lourd au sein de l’industrie vidéo-ludique. Afin de créer l’événement et de confirmer son statut de roi de la battle royal (un type de gameplay où des joueurs s'affrontent jusqu'au dernier), Epic Games a opté pour une stratégie des plus onéreuses.

En effet, Fortnite fait parler au sein de la communauté e-sport en proposant, pour sa coupe du monde, un budget total de 30 millions de dollars pour les récompenses, dont 3 million pour le grand gagnant. Une somme énorme et pour cause, chaque joueur qualifié pour le tournoi est assuré, avant même le début de l’événement, de repartir avec au moins 50.000 dollars en sa possession. Si l'on compte tout ce qu'a déboursé l'éditeur du jeu, Epic Games, depuis le commencement des phases qualificatives en ligne jusque la compétition de ce week-end, le chiffre s'élève à 100 millions. Une stratégie payante pour ce jeu gratuit qui bat aujourd'hui tout les records de popularité.

Côté sportif, les chances françaises sont faibles pour les deux catégories reines du tournoi, le mode solo et le mode duo. Cependant le Valdemarnais Kouto, qui jouera en ouverture de compétition dans le mode créatif, rassemble tous les espoirs des fans hexagonaux. Sera-t-il à la hauteur ? Réponse ce vendredi 26 juillet, à partir de 18h30, heure française. L'intégralité de la compétition sera à suivre en live ici.