Val Kilmer et Tom Cruise dans "Top Gun" en 1986

publié le 08/06/2018 à 17:36

Quand Iceman et Maverick se retrouvent 32 ans plus tard. Alors que Tom Cruise est actuellement en tournage pour Top Gun 2, où il reprend le rôle de Pete "Maverick" Mitchell, un autre membre de l'équipe s'apprête aussi à faire son retour, puisqu'il s'agit de Val Kilmer.



D'après le site américain The Wrap, l'acteur va de nouveau enfiler la combinaison de Tom "Iceman" Kazansky, le rival de Maverick dans le film culte sorti en 1986. Dans cette suite intitulée Top Gun : Maverick, dont le tournage a débuté à la fin du mois de mai, le célèbre pilote de chasse joué par Tom Cruise sera confronté aux drones nouvelle génération.

Si le premier long-métrage a été réalisé par Tony Scott, c'est Joseph Kosinski qui pilotera ce nouvel épisode. Un réalisateur que connaît bien Tom Cruise puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble sur le film d'action Oblivion. Mais on retrouvera également Jerry Bruckheimer à la production ainsi que le compositeur Harold Faltermeyer, présents sur le premier volet. La suite des aventures de nos héros de l'air sera à découvrir au cinéma le 31 juillet 2019.