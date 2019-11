publié le 07/11/2019 à 15:02

Hollywood Boulevard pleure son Superman. Le média américain Deadline rapporte le décès de Christopher Dennis, l'homme qui a incarné le super-héros pendant presque 30 ans sur le célèbre Walk of Fame (Los Angeles).

Christopher Dennis est devenu le Superman de Los Angeles grâce à sa ressemblance avec Christopher Reeves, qui a campé le Kryptonien au cinéma. L'acteur a participé de nombreuses fois au talk-show The Jimmy Kimmel Live! et a été la star d'un documentaire relatant sa vie : The Kid : Adventures of Hollywood Superman. "Chris était un homme adorable qui est apparu plusieurs fois dans l'émission. Tout le monde l'aimait. Il nous manquera", a confié Jimmy Kimmel au média américain.



Il y a quelques années, il a été grièvement blessé dans un braquage. Sa tenue de Superman lui a été dérobée et il est rapidement devenu SDF. Il est décédé le dimanche 3 novembre 2019 à 52 ans. Son corps a été découvert dans un bac de vêtements à donner d'une association. La police ne suspecte pas d'acte criminel, comme le précise Deadline. Le médecin légiste n'a pas encore déterminé la cause du décès.

> Dean Cain meats Hollywood superman Christopher Dennis at Jimmy Kimmel live

L'hommage du Musée de Superman

Christopher Dennis était une star outre-Atlantique. Le musée de Superman dans l'Illinois lui a rendu un vibrant hommage sur Facebook. "Nous souhaitons prendre un moment pour exprimer nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Christopher Dennis, plus connu sous le nom de Hollywood Superman (...) Il s'est longtemps battu et a eu de nombreux hauts et bas dans sa vie. Nous espérons qu'il est enfin en paix. Et nous prions pour tous ceux qui l'aiment", peut-on lire dans un message illustré par de nombreuses photos de Christopher Dennis.