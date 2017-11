publié le 22/11/2017 à 12:03

Les fans d'Harley Quinn peuvent jubiler. Après ses apparitions dans le dessin animé Batman (qui a fêté ses 25 ans en septembre dernier), la super-méchante la plus guerrière de Gotham City revient sur le petit écran. Deadline précise que la série sera "pour les adultes" compte tenu de sa violence. À noter, les 26 épisodes seront des adaptations de ses aventures dans les comics.



Elle sera diffusée sur le service de streaming de Warner Bros et produite par Justin Halpern et Patrick Schumacker, les réalisateurs de la série Powerless, qui mettait en scène des agents de Wayne Security chargés de s'occuper des dégâts laissés par les super-héros.

Pour le moment, cette prochaine série sur Harley Quinn n'a pas de synopsis officiel, mais on sait déjà que l'alliée du Joker sera au côté de Poison Iyv (l'Empoisonneuse), du Pingouin et toute une galerie des plus grands antagonistes de Batman.

Margot Robbie pour doubler Harley Quinn ?

Toujours selon Deadline, Margot Robbie, qui incarne Harley Quinn dans Suicide Squad, est en tête des actrices choisies pour doubler l'héroïne. Une aubaine pour les fans qui ont pu (re)découvrir le personnage au cinéma, 25 ans après sa première apparition dans le dessin animé Batman (où Mark Hamill double le Joker), sur un scénario de Paul Dini.