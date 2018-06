publié le 13/06/2018 à 12:09

L'esprit sombre et fantastique de Tim Burton s'attaque à un monument du cinéma d'animation : Dumbo de Disney. Dumbo n'est que le nouveau venu dans le grand phénomène qui incite le mastodonte américain à recréer des versions live-action de ses œuvres animées les plus célèbres. Après Le Livre de la Jungle, Cendrillon ou encore La Belle est la Bête, c'est au tour de l'éléphant aux grandes oreilles et de son cirque merveilleux et inquiétant de briller sur grand écran.



Tim Burton s'est entouré de grands noms d'Hollywood pour enrichir sa galerie de personnages : Michael Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito ou encore Eva Green (qui jouait pour le réalisateur dans son dernier long métrage Miss Peregrine et les Enfants particuliers) seront de la partie.

Pour s'assurer un maximum de nostalgie et d'émotion, la bande-annonce compte sur la mélodie de la comptine Mon tout petit qui a fait la gloire du film d'animation. Qui peut résister à la berceuse de la maman de Dumbo ?

> Dumbo - Mon tout petit